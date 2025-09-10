За генерала СБУ Илью Витюка внесли многомиллионный залог, – СМИ
- За экс-главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка внесли залог более 9 миллионов гривен после подозрения от НАБУ и САП в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
- Высшая антикоррупционная прокуратура подтвердила, что залог был внесен 9 сентября, но не называла имен, хотя из материалов дела следует, что это касается Ильи Витюка.
За экс-главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка внесли более 9 миллионов гривен залога. Ранее НАБУ и САП объявляли ему подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Черемис для Суспильного.
Что известно о внесении залога за генерала СБУ?
Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда не называла имен, однако из материалов дела следует, что речь идет об Илье Витюке. Ранее такой залог назначили именно Витюку.
Ольга Постолюк подтвердила Укринформу, что залог был внесен 9 сентября.
По информации, предоставленной стороной защиты, за запрашиваемое лицо внесены средства, которые были определены в качестве залога,
– сказала она.
Олеся Чемерис отметила, что, по обновленной информации, за генерала СБУ внесен залог в определенный законом срок.
В чем обвинили Витюка?
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 сентября объявили Илье Витюку подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 миллиона гривен и оформил ее на члена семьи, однако по договору стоимость недвижимого имущества составляет 12,8 миллиона гривен.
"Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 миллиона гривен", – объяснили в НАБУ.