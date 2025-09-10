За экс-главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка внесли более 9 миллионов гривен залога. Ранее НАБУ и САП объявляли ему подозрение в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Черемис для Суспильного.

Смотрите также Очень ожесточенная борьба, – военный эксперт о конфликте СБУ и антикоррупционных органов

Что известно о внесении залога за генерала СБУ?

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда не называла имен, однако из материалов дела следует, что речь идет об Илье Витюке. Ранее такой залог назначили именно Витюку.

Ольга Постолюк подтвердила Укринформу, что залог был внесен 9 сентября.

По информации, предоставленной стороной защиты, за запрашиваемое лицо внесены средства, которые были определены в качестве залога,

– сказала она.

Олеся Чемерис отметила, что, по обновленной информации, за генерала СБУ внесен залог в определенный законом срок.

В чем обвинили Витюка?