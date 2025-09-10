"Заблудились": в Беларуси сделали заявление о российских дронах в Польше и похвастались "помощью"

Во время массированного обстрела Украины несколько российских дронов залетели на территорию Польши. В связи с этим в Беларуси выступили с заявлением.

Ситуацию с российскими БпЛА в Польше прокомментировал начальника генерального штаба Беларуси Павел Муравейко, передает 24 Канал. Часть заблудившихся беспилотников,, была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики,

– сказал белорусский майор.