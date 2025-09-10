"Заблукали": у Білорусі зробили заяву про російські дрони у Польщі і похвалилися "допомогою"
- Білорусь заявила про відстеження російських дронів, які збилися з курсу і деякі з них були знищені білоруськими силами.
- Білорусь і Польща нібито обмінювалися інформацією про БпЛА під час обстрілу, що "допомогло польській стороні вчасно реагувати".
Під час масованого обстрілу України 10 вересня кілька російських дронів залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим у Білорусі виступили із заявою.
Ситуацію з російськими БпЛА в Польщі прокоментував начальник генерального штабу Білорусі Павло Муравейко, передає 24 Канал.
Чи допомагала Білорусь виявити дрони в Польщі?
У ніч проти 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України, сили оборони Білорусі нібито постійно відстежували дрони. За словами білоруського військового, деякі з них "збилися з курсу" через дії засобів РЕБ.
Частина безпілотників, що заблукали, була знищена силами протиповітряної оборони нашої країни над територією республіки,
– сказав білоруський майор.
Білорусь також заявила про "допомогу" Польщі. За словами Муравейка, з 23:00 9 вересня до 4:00 10 вересня білоруські чергові обмінювалися інформацією про обстановку з Польщею та Литвою.
Нібито саме це дозволило польській стороні вчасно підняти авіацію для реагування на "наближення невідомих дронів".
Водночас, мовляв, Польща також інформувала білорусів про наближення літальних апаратів з України.
Обмін інформацією про повітряну обстановку є важливим складником забезпечення безпеки в регіоні в цілому та сприяє налагодженню заходів довіри та зміцнення безпеки,
– додали у генштабі Білорусі.
Майор резюмував тим, що "Білорусь і надалі продовжить реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії".
"Шахеди" дісталися Польщі: коротко про головне
10 вересня російські безпілотники типу "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Через що там підняли авіацію країни та сили ППО для їхнього знищення.
Через загрозу тимчасово закрили три аеропорти. Вони були зачинені до 6 ранку.
Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операції проти БпЛА. Для збиття "Шахедів" були залучені літаки НАТО та Нідерландів.
Володимир Зеленський повідомив про щонайменше 8 дронів, які летіли у сторону Польщі. Він запропонував допомогу у створенні спільної системи захисту від російських БпЛА.