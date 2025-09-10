Укр Рус
24 Канал Головні новини "Заблукали": у Білорусі зробили заяву про російські дрони у Польщі і похвалилися "допомогою"
10 вересня, 10:55
3

"Заблукали": у Білорусі зробили заяву про російські дрони у Польщі і похвалилися "допомогою"

Дарія Черниш
Основні тези
  • Білорусь заявила про відстеження російських дронів, які збилися з курсу і деякі з них були знищені білоруськими силами.
  • Білорусь і Польща нібито обмінювалися інформацією про БпЛА під час обстрілу, що "допомогло польській стороні вчасно реагувати".

Під час масованого обстрілу України 10 вересня кілька російських дронів залетіли на територію Польщі. У зв'язку з цим у Білорусі виступили із заявою.

Ситуацію з російськими БпЛА в Польщі прокоментував начальник генерального штабу Білорусі Павло Муравейко, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗМІ пишуть, що Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО: у чому вона полягає 

Чи допомагала Білорусь виявити дрони в Польщі?

У ніч проти 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України, сили оборони Білорусі нібито постійно відстежували дрони. За словами білоруського військового, деякі з них "збилися з курсу" через дії засобів РЕБ.

Частина безпілотників, що заблукали, була знищена силами протиповітряної оборони нашої країни над територією республіки,
– сказав білоруський майор.

Білорусь також заявила про "допомогу" Польщі. За словами Муравейка, з 23:00 9 вересня до 4:00 10 вересня білоруські чергові обмінювалися інформацією про обстановку з Польщею та Литвою. 

Нібито саме це дозволило польській стороні вчасно підняти авіацію для реагування на "наближення невідомих дронів".

Водночас, мовляв, Польща також інформувала білорусів про наближення літальних апаратів з України.

Обмін інформацією про повітряну обстановку є важливим складником забезпечення безпеки в регіоні в цілому та сприяє налагодженню заходів довіри та зміцнення безпеки,
– додали у генштабі Білорусі.

Майор резюмував тим, що "Білорусь і надалі продовжить реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії".

"Шахеди" дісталися Польщі: коротко про головне

  • 10 вересня російські безпілотники типу "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Через що там підняли авіацію країни та сили ППО для їхнього знищення.

  • Через загрозу тимчасово закрили три аеропорти. Вони були зачинені до 6 ранку.

  • Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операції проти БпЛА. Для збиття "Шахедів" були залучені літаки НАТО та Нідерландів.

  • Володимир Зеленський повідомив про щонайменше 8 дронів, які летіли у сторону Польщі. Він запропонував допомогу у створенні спільної системи захисту від російських БпЛА.