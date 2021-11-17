Полицейский, который на Луганщине застрелил коллегу, пытался бежать в Россию

Правоохранители задержали полицейского, который во время ссоры застрелил сослуживца. Оказалось, что мужчина пытался бежать из Украины в Россию.

В Государственном бюро расследований уточнили, что полицейского задержали в Луганской области. Он направлялся к государственной границе с Россией.

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Спор между патрульными перерос в драку

Утром 16 ноября в здании, которое арендует райотдел полиции в Рубежном, нашли тело мертвого лейтенанта. Им оказался 24-летний Александр Фахруддинов. Парень работал в патрульной полиции с 2017 года. Работники ГБР оперативно установили, что к убийству причастен его коллега. Его задержали в тот же день.

По данным следствия, между полицейскими вспыхнул словесный спор. Впрочем, впоследствии он перерос в драку. Один из мужчин применил оружие и смертельно ранил сослуживца.



Патрульного задержали на Луганщине / Фото ГБР

Какое наказание грозит задержанному

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.