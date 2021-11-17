Поліцейський, який на Луганщині застрелив колегу, намагався втекти у Росію

Правоохоронці затримали поліцейського, який під час суперечки застрелив товариша по службі. Виявилося, що чоловік намагався втекти з України у Росію.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що поліцейського затримали у Луганської області. Він прямував до державного кордону з Росією.

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Суперечка між патрульними переросла у бійку

Зранку 16 листопада у будівлі, яку орендує райвідділ поліції в Рубіжному, знайшли тіло мертвого лейтенанта. Ним виявився 24-річний Олександр Фахруддінов. Хлопець працював у патрульної поліції з 2017 року. Працівники ДБР оперативно встановили, що до вбивства причетний його колега. Його затримали у той же ж день.

За даними слідства, між поліцейськими спалахнула словесна суперчека. Втім, згодом вона переросла у бійку. Один із чоловіків застосував зброю й смертельно поранив товариша по службі.



Патрульного затримали на Луганщині / Фото ДБР

Яке покарання загрожує затриманому

Наразі у справі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.