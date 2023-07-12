В Украине задержан мужчина, который распространял детскую порнографию: он использовал свою сестру

В Украине разоблачили мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию. Для этого он использовал свою младшую сестру.

Правоохранители уже задержали злоумышленника. Теперь ему грозит серьезное лишение свободы.

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Киберполиция разоблачила злоумышленника, распространявшего детскую порнографию

Так, правоохранители задержали мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию с участием младшей сестры. Злоумышленник создавал запретный контент с участием своей 11-летней сестры и публиковал материалы на форумах в DarkNet.

Полицейские провели обыски дома у злоумышленника. Они изъяли два мобильных телефона и два ноутбука.

Злоумышленник уже задержан – ему сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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