Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обстрелов энергетики: перечень рейсов
- Укрзализныця сообщила об отклонении от графика некоторых поездов из-за обстрелов критической инфраструктуры.
- Задержки наблюдаются на определенных маршрутах, в частности, на Днепропетровщине и Харьковщине, а также отменен ряд пригородных поездов на Полтавщине.
Вражеский обстрел объектов критической инфраструктуры 10 октября вызвал проблемы в энергосистеме. В Укрзализныце отметили, что несмотря на масштабные отключения света по стране, железнодорожное сообщение продолжает работать почти по графику.
Какие поезда задерживаются?
Большинство утренних рейсов отправились вовремя, задержки были незначительными.
Так, из Дарницы с отклонением до одного часа отправились поезда:
№722 Киев – Харьков;
№712 Киев – Краматорск.
Железнодорожники также рассказали, что прибытие поездов в утренние часы происходит с минимальными задержками.
В частности на Днепропетровщине есть трудности с движением из-за обесточивания контактной сети после вражеских обстрелов.
Обратите внимание! Временные задержки фиксируются преимущественно среди пригородных рейсов. Оперативную информацию об изменениях в расписании движения поездов вы можете узнать в телеграм-канале.
Укрзализныця сообщила, что маршрут Киев Сити Экспресс курсирует по обновленному графику, с учетом ремонтных работ. Он движется от станции Почайна до Радужной и в обратном направлении.
Посадка и высадка пассажиров на станции Березняки сейчас осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.
Дополнительные сложности с движением наблюдались в районе Гребенки – там из-за отсутствия напряжения задерживались несколько пригородных рейсов, а именно:
- №6802 Киев-Волынский - Гребенка со станции Хмелевик;
- №6803 Гребенка - Киев со станции Лесничество (поезд отправился с задержкой 50 минут).
Также на 1 час 24 минуты отклонился от графика поезд №6831 Березань - Киев-Волынский со станции Коржи.
К тому же с задержкой полтора часа отправился со станции Яготин пригородный поезд №6805 Гребенка - Киев-Волынский со станции Яготин.
По состоянию на 7:13 утра железнодорожники заметили, что из-за влияния боевых действий поезд №7401 Синельниково-1 – Днепр следует с начальной с опозданием 54 минуты.
Поезд №6272 Синельниково-1 – Лозовая следует с начальной с задержкой 1 час.
Обратите внимание! Укрзализныця сообщила, что временно сегодня не будет курсировать поезд №6072 Тарасовка - Киев-Пассажирский.
О задержках из-за отсутствия напряжения в сети известно и на Харьковщине.
- №6426 Букино – Харьков отправился с задержкой 2 часа 30 минут;
- №6403 Харьков – Изюм отправился позже на 2 часа 14 минут;
- №6825/6815 Харьков – Славянск отклоняется от графика на 20 минут;
- №7010/7009 Каменское – Краматорск отправился с задержкой 40 минут.
Железнодорожники отменили ряд пригородных поездов на Полтавщине. В частности не будут курсировать следующие рейсы:
- №6726 Ромодан - Гоголево;
- №6723 Гоголево - Ромодан (поезд отправился с задержкой 2 часа);
- №6368 Гребенка - Лубны;
- №6367 Лубны - Гребенка.
В то же время железнодорожники прилагают все усилия для восстановления курсирования пригородных рейсов по полному маршруту на участке Конотоп - Нежин.
Поезд №6451 Конотоп-Пассажирский – Нежин курсирует из Бахмача с задержкой полтора часа.
К слову, работники Укрзализныци просят пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.
В Донецкой области поезд №7010/7009 будет курсировать по маршруту Каменское – Славянск (вместо Каменское – Краматорск). Поезд №6818 Краматорск – Славянск сегодня временно не будет курсировать.
Какие последствия российской атаки 10 октября?
Российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, применив ракеты типов "Искандер-К", "Искандер-М", Х-59, управляемые авиабомбы и беспилотники.
В ряде областей Украины фиксируют проблемы со светом. Введены аварийные графики отключений.
В Запорожье в результате обстрелов ранены семь человек. К тому же в городе трагически погиб семилетний мальчик. Его отец – боец, который оборонял Мариуполь и весной вернулся домой после трехлетнего пребывания в российском плену.