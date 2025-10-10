Ворожий обстріл об'єктів критичної інфраструктури 10 жовтня спричинив проблеми в енергосистемі. В Укрзалізниці зазначили, що попри масштабні відключення світла по країні, залізничне сполучення продовжує працювати майже за графіком.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Удар націлений не на одну область: у Повітряних Силах назвали особливість атаки 10 жовтня

Які потяги затримуються?

Більшість ранкових рейсів вирушили вчасно, затримки були незначними.

Так, із Дарниці з відхиленням до однієї години відправилися поїзди:

№722 Київ – Харків;

№712 Київ – Краматорськ.

Залізничники також розповіли, що прибуття поїздів у ранкові години відбувається з мінімальними затримками.

Зокрема на Дніпропетровщині є труднощі з рухом через знеструмлення контактної мережі після ворожих обстрілів.

Зауважте! Тимчасові затримки фіксуються переважно серед приміських рейсів. Оперативну інформацію про зміни в розкладі руху потягів ви можете дізнатися в телеграм-каналі.

Укрзалізниця повідомила, що маршрут Київ Сіті Експрес курсує за оновленим графіком, із урахуванням ремонтних робіт. Він рухається від станції Почайна до Райдужної та у зворотному напрямку.

Посадка та висадка пасажирів на станції Березняки наразі здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Додаткові складнощі з рухом спостерігалися в районі Гребінки – там через відсутність напруги затримувалися кілька приміських рейсів, а саме:

№6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик;

№6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво (потяг рушив із затримкою 50 хвилин).

Також на 1 годину 24 хвилини відхилився від графіка поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станції Коржі.

До того ж із затримкою півтори години відправився зі станції Яготин приміський поїзд №6805 Гребінка - Київ-Волинський зі станції Яготин.

Станом на 7:13 ранку залізничники зауважили, що через вплив бойових дій поїзд №7401 Синельникове-1 – Дніпро прямує з початкової із запізненням 54 хвилини.

Поїзд №6272 Синельникове-1 – Лозова прямує з початкової із затримкою 1 година.

Зверніть увагу! Укрзалізниця повідомила, що тимчасово сьогодні не курсуватиме поїзд №6072 Тарасівка - Київ-Пасажирський.

Про затримки через відсутність напруги в мережі відомо й на Харківщині.

№6426 Букине – Харків рушив із затримкою 2 години 30 хвилин;

№6403 Харків – Ізюм відправився пізніше на 2 години 14 хвилин;

№6825/6815 Харків – Слов'янськ відхиляється від графіка на 20 хвилин;

№7010/7009 Кам'янське – Краматорськ відправився із затримкою 40 хвилин.

Залізничники скасували низку приміських потягів на Полтавщині. Зокрема не курсуватимуть такі рейси:

Тимчасово в цю добу не курсуватимуть приміські поїзди Полтавщини, серед яких:

﻿﻿№6726 Ромодан - Гоголеве;

﻿﻿№6723 Гоголеве - Ромодан (потяг відправився із затримкою 2 години);

﻿﻿№6368 Гребінка - Лубни;

﻿﻿№6367 Лубни - Гребінка.

Водночас залізничники докладають усіх зусиль для відновлення курсування приміських рейсів за повним маршрутом на ділянці Конотоп - Ніжин.

Поїзд №6451 Конотоп-Пасажирський – Ніжин курсує з Бахмача із затримкою півтори години.

До слова, працівники Укрзалізниці просять пасажирів уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

У Донецькій області поїзд №7010/7009 курсуватиме за маршрутом Кам'янське – Слов'янськ (замість Камʼянське – Краматорськ). Поїзд №6818 Краматорськ – Слов'янськ сьогодні тимчасово не курсуватиме.

Які наслідки російської атаки 10 жовтня?