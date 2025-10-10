Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Які потяги затримуються?

Більшість ранкових рейсів вирушили вчасно, затримки були незначними.

Так, із Дарниці з відхиленням до однієї години відправилися поїзди:

№722 Київ – Харків;

№712 Київ – Краматорськ.

Залізничники також розповіли, що прибуття поїздів у ранкові години відбувається з мінімальними затримками.

Зокрема на Дніпропетровщині є труднощі з рухом через знеструмлення контактної мережі після ворожих обстрілів.

Зауважте! Тимчасові затримки фіксуються переважно серед приміських рейсів. Оперативну інформацію про зміни в розкладі руху потягів ви можете дізнатися в телеграм-каналі.

Укрзалізниця повідомила, що маршрут Київ Сіті Експрес курсує за оновленим графіком, із урахуванням ремонтних робіт. Він рухається від станції Почайна до Райдужної та у зворотному напрямку.

Посадка та висадка пасажирів на станції Березняки наразі здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Додаткові складнощі з рухом спостерігалися в районі Гребінки – там через відсутність напруги затримувалися кілька приміських рейсів, а саме:

№6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик;

№6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво (потяг рушив із затримкою 50 хвилин).

Також на 1 годину 24 хвилини відхилився від графіка поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станції Коржі.

До того ж із затримкою півтори години відправився зі станції Яготин приміський поїзд №6805 Гребінка - Київ-Волинський зі станції Яготин.

Станом на 7:13 ранку залізничники зауважили, що через вплив бойових дій поїзд №7401 Синельникове-1 – Дніпро прямує з початкової із запізненням 54 хвилини.

Поїзд №6272 Синельникове-1 – Лозова прямує з початкової із затримкою 1 година.

Зверніть увагу! Укрзалізниця повідомила, що тимчасово сьогодні не курсуватиме поїзд №6072 Тарасівка - Київ-Пасажирський.

Про затримки через відсутність напруги в мережі відомо й на Харківщині.

№6426 Букине – Харків рушив із затримкою 2 години 30 хвилин;

№6403 Харків – Ізюм відправився пізніше на 2 години 14 хвилин;

№6825/6815 Харків – Слов'янськ відхиляється від графіка на 20 хвилин;

№7010/7009 Кам'янське – Краматорськ відправився із затримкою 40 хвилин.

Залізничники скасували низку приміських потягів на Полтавщині. Зокрема не курсуватимуть такі рейси:

﻿﻿№6726 Ромодан - Гоголеве;

﻿﻿№6723 Гоголеве - Ромодан (потяг відправився із затримкою 2 години);

﻿﻿№6368 Гребінка - Лубни;

﻿﻿№6367 Лубни - Гребінка.

Водночас залізничники докладають усіх зусиль для відновлення курсування приміських рейсів за повним маршрутом на ділянці Конотоп - Ніжин.

Поїзд №6451 Конотоп-Пасажирський – Ніжин курсує з Бахмача із затримкою півтори години.

До слова, працівники Укрзалізниці просять пасажирів уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

У Донецькій області поїзд №7010/7009 курсуватиме за маршрутом Кам'янське – Слов'янськ (замість Камʼянське – Краматорськ). Поїзд №6818 Краматорськ – Слов'янськ сьогодні тимчасово не курсуватиме.

