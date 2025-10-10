Про таке інформує 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Які потяги затримуються?
Більшість ранкових рейсів вирушили вчасно, затримки були незначними.
Так, із Дарниці з відхиленням до однієї години відправилися поїзди:
№722 Київ – Харків;
№712 Київ – Краматорськ.
Залізничники також розповіли, що прибуття поїздів у ранкові години відбувається з мінімальними затримками.
Зокрема на Дніпропетровщині є труднощі з рухом через знеструмлення контактної мережі після ворожих обстрілів.
Зауважте! Тимчасові затримки фіксуються переважно серед приміських рейсів. Оперативну інформацію про зміни в розкладі руху потягів ви можете дізнатися в телеграм-каналі.
Укрзалізниця повідомила, що маршрут Київ Сіті Експрес курсує за оновленим графіком, із урахуванням ремонтних робіт. Він рухається від станції Почайна до Райдужної та у зворотному напрямку.
Посадка та висадка пасажирів на станції Березняки наразі здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.
Додаткові складнощі з рухом спостерігалися в районі Гребінки – там через відсутність напруги затримувалися кілька приміських рейсів, а саме:
- №6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик;
- №6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво (потяг рушив із затримкою 50 хвилин).
Також на 1 годину 24 хвилини відхилився від графіка поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станції Коржі.
До того ж із затримкою півтори години відправився зі станції Яготин приміський поїзд №6805 Гребінка - Київ-Волинський зі станції Яготин.
Станом на 7:13 ранку залізничники зауважили, що через вплив бойових дій поїзд №7401 Синельникове-1 – Дніпро прямує з початкової із запізненням 54 хвилини.
Поїзд №6272 Синельникове-1 – Лозова прямує з початкової із затримкою 1 година.
Зверніть увагу! Укрзалізниця повідомила, що тимчасово сьогодні не курсуватиме поїзд №6072 Тарасівка - Київ-Пасажирський.
Про затримки через відсутність напруги в мережі відомо й на Харківщині.
- №6426 Букине – Харків рушив із затримкою 2 години 30 хвилин;
- №6403 Харків – Ізюм відправився пізніше на 2 години 14 хвилин;
- №6825/6815 Харків – Слов'янськ відхиляється від графіка на 20 хвилин;
- №7010/7009 Кам'янське – Краматорськ відправився із затримкою 40 хвилин.
Залізничники скасували низку приміських потягів на Полтавщині. Зокрема не курсуватимуть такі рейси:
- №6726 Ромодан - Гоголеве;
- №6723 Гоголеве - Ромодан (потяг відправився із затримкою 2 години);
- №6368 Гребінка - Лубни;
- №6367 Лубни - Гребінка.
Водночас залізничники докладають усіх зусиль для відновлення курсування приміських рейсів за повним маршрутом на ділянці Конотоп - Ніжин.
Поїзд №6451 Конотоп-Пасажирський – Ніжин курсує з Бахмача із затримкою півтори години.
До слова, працівники Укрзалізниці просять пасажирів уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.
У Донецькій області поїзд №7010/7009 курсуватиме за маршрутом Кам'янське – Слов'янськ (замість Камʼянське – Краматорськ). Поїзд №6818 Краматорськ – Слов'янськ сьогодні тимчасово не курсуватиме.
Які наслідки російської атаки 10 жовтня?
Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши ракети типів "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-59, керовані авіабомби та безпілотники.
В низці областей України фіксують проблеми зі світлом. Запроваджено аварійні графіки відключень.
У Запоріжжі внаслідок обстрілів поранені семеро людей. До того ж у місті трагічно загинув семирічний хлопчик. Його батько – боєць, який обороняв Маріуполь і навесні повернувся додому після трирічного перебування в російському полоні.