На оккупированных территориях обостряется ситуация, кризисы нарастают в разных сферах. Так, в Донецке и Макеевке нет и, вероятнее всего, не будет воды, ведь ее неоткуда взять. Мариуполь за несколько недель полностью накроет топливный кризис, и город на грани медицинского коллапса. На фоне этих катастроф людям даже не из чего печь хлеб, ведь оккупационная власть разворовала все зерно, из которого можно было сделать муку.

В то же время россияне готовят циничный план по полной изоляции от Украины Запорожской АЭС. Детали плана, который собирается реализовать Россия в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Больше об этом, куда россияне перебрасывают колонны техники и что происходит на оккупированных территориях – читайте далее в материале.

Россия собирается полностью аннексировать ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Кремль, где встретился с Владимиром Путиным и назвал встречу "теплой". В то же время Запорожская АЭС 5 суток без питания и работает на генераторах, но Гросси эту ситуацию вроде бы не комментирует, не критикует. Параллельно россияне проложили 200 километров провода электроснабжения на левом берегу Днепра, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме. Какова ситуация на ЗАЭС и к чему это может привести?

Мы все лето говорили о сценарии, как будет окончательно аннексирована ЗАЭС и что будет происходить. Сейчас мы находимся в той точке, когда будет этот сценарий (реализован – 24 Канал). Как это будет происходить? Будет очередной блэк-аут, после которого Россия объявит, что невозможно подключить ЗАЭС к украинской системе питания, поэтому они вынуждены переключить ее. При этом МАГАТЭ, тот самый Гросси, разведет руками и скажет, мол, мы вынуждены это сделать, потому что ядерная опасность.

Сегодня (28 сентября – 24 Канал) пятый день Запорожская АЭС не питается с территории Украины – теми линиями энергопередачи, которые идут с территории Украины. Более того, впервые, это надо просто отдельно где-то обвести красным, разъединилась связь с Запорожской АЭС на территории, подконтрольной России, то есть, на территории Энергодара. Они имели возможность это починить уже давно. Но ни одного шага нет.

После этого Гросси поехал в Кремль и никакого упоминания об этой проблеме нет. После того как выключилось питание, он сказал, какие они обеспокоены и покатился в Кремль, видимо, рассказывать это Путину. Однако сегодня вышла пресс-секретарь из руководства Запорожской АЭС от оккупантов и сказала, что они не могут ничего сделать, и вообще это большой риск и большая опасность для Запорожской АЭС из-за якобы обстрелов Украины.

Это еще раз свидетельствует о том, что они в принципе не собираются ничего делать. К счастью, министр иностранных дел Андрей Сибига наконец признал то, что мы говорим постоянно: линия энергопитания построена, техническая возможность есть и Россия реализует сценарий для аннексии.

Есть один важный нюанс, который мы должны принимать во внимание в расчетах. МАГАТЭ вынесла решение, что Россия должна вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Под МАГАТЭ имеется в виду не господин Гросси, а как организация. Сразу после этого происходит блэк-аут и россияне в ускоренном темпе движутся в сторону "ядерной катастрофы", а фактически – просто созданы условия для переподключения.

Мы сейчас на той стадии, когда россияне или сейчас сделают этот шаг, или он будет следующий и окончательный. Но пока, по нашей информации, в Энергодаре ничего не делается для того, чтобы починить связь с ЗАЭС. Точка повреждения расположена на территории самого Энергодара. Она на подконтрольной России территории. Мы не имеем туда ни доступа, ни информации. Энергодар не обстреливается, по крайней мере с момента наступления блек-аута, но они намеренно не ремонтируют.

На самом деле я бы начинал уже спрашивать не только с россиян, их марионеток вроде Гросси, или руководителей ООН. Не зря они пытаются провести эту игру и поменять их местами. Думаю, Путин просто ищет способ спасти Гросси после того, как он будет вынужден закрыть глаза на то, что происходит на ЗАЭС, если они переподключатся.

Мне кажется, здесь есть вопрос еще к нашим определенным лицам из Министерства энергетики и "Энергоатома", которые своим молчанием позволили россиянам спокойно это построить. Кто что ни говорил бы, а именно прикованное внимание к таким вещам, как ядерная опасность, должна была бы нам помочь, чтобы этого не произошло. То есть, если бы мы кричали об этом с начала выборов Дональда Трампа, возможно, реакция США была бы иной – такой, что по крайней мере усложнила бы процесс энергетической аннексии ЗАЭС.

Мы этого не сделали и сейчас мы в точке, когда министр иностранных дел говорит, что да – это произойдет, именно так, как врали все предшественники. Итак, если мы не перейдем к ответственности должностных лиц с точки зрения Украины, то такие случаи будут продолжаться. Эти молчанки способствуют России.

Так же как год назад было с железной дорогой, которая тоже никогда не должна была работать, а сейчас катается. К счастью, Силы обороны на Запорожье остановили ее, до сих пор поезда не ездят. Но это другая история с остановкой, и слава нашим воинам, которые это делают. Однако можно было этого избежать, в частности через дальнобойные удары, или просто рассказывая об этом правду.

Россияне придумали новую схему для своей железной дороги

Откровенно, мы не знаем, что там происходило и как работает российская ПВО. Возможно было сложно поразить, потому что если не ошибаюсь, то после оккупации Силы обороны дважды попадали, когда россияне строили железную дорогу.

Было такое, по мосту дважды попадали, а потом начали рассказывать, что все ок. Так, мы не знаем, как работает противовоздушная оборона, но напомню, что кроме ударов непосредственно с подконтрольной Украине территории, там была проведена акция нашего Мариупольского сопротивления. Когда с оккупации подняли дрон и ударили по подстанции, по Кальмиусскому карьеру, где базировались оккупанты. Поэтому они не смогли производить щебень для этой железной дороги, и это отсрочило строительство железной дороги тоже где-то на месяц – полтора.

То есть, реально было принимать соответствующие меры, когда она строилась. Но тогда спикер по Донецкой области рассказывал, что ничего страшного там нет, никто не построит эту железную дорогу, а если и построит, то она будет под контролем. Под контролем она не оказалась.

Зато россияне спокойно россияне перевозят грузы, похищают уголь, ввозят грузы военного назначения, используя именно этот участок, а теперь еще собираются запустить и первое пассажирское сообщение этой железной дороги.

Мы тоже знаем, для чего они это делают, – это связано с портом. Они хотят прикрываться гражданскими, чтобы перевозить военные грузы. Ведь непонятность расписания пассажирского и грузового поездов, или если они будут совпадать – не позволят бить по грузовому поезду. Поэтому история становится все сложнее, а начиналась со строительства сначала одного моста, потом второго. И закончилась оккупацией Угледара и контролем этого участка, что тоже была критической.

К сожалению, теперь железная дорога, которая полноценно работает в кармане у россиян. С Запорожской ЗАЭС почти та же история. Единственное, что здесь Силы обороны следят за строительством и снова будут исправлять ошибки, которые сделали наши политики.

Куда россияне перебрасывают технику и солдат?

Относительно Мариуполя. Перебрасывали ли россияне в течение этой недели живую силу и технику на одно из направлений – на Запорожье или на север Донетчины, то есть речь идет о Покровске?

Перебрасывают. Ближе к концу недели вообще оживилась эта переброска. Сначала оно было какое-то "сонное" – более локальные истории. С чем связано и куда перебрасывают? Во-первых, они вычищают лагеря подготовки своих новоконтрактников. Время закончилось и они едут на север Донецкой области. Возможно, это будет Покровск, Славянско-Краматорская агломерация, Доброполье и так далее. Едут туда и в достаточно большом количестве. Очевидно, переброской.

Что интересно, едут без тактических маркировок. На этой неделе мы фиксировали соответствующие переброски с территории России в Донецк. Поэтому большое количество автотранспорта движется без нанесенных тактических маркировок – это скорее всего указывает на то, что россияне будут наносить их уже непосредственно, когда распределят по направлениям фронта.

Но это впервые мы наблюдаем такое большое количество транспорта без тактических маркировок с "новоприбывшими". Интересно, будем смотреть дальше.

Едут на Запорожское направление. Пополняют технику, она туда понемногу движется, в небольшом количестве. Говорится не об автотранспорте, а о БМП, БТР и небольшое количество танков, которые они из ремонта везут. Но очень странно, сейчас поехало большое количество инженерной техники. Вероятнее всего, на Новопавловское направление. Также везут древесину, как для блиндажей, так и для фортификаций. Этого действительно стало много.

На Бердянское направление едут целые подразделения с территории России. Это очень легко увидеть. Все понимают, как происходит переброска войск. Движутся колонны автотранспорта, которые заезжают с территории Ростовской области через Новоазовск, Мариуполь и далее на Бердянское направление – на территорию Запорожской области.

Эти подразделения уже маркированы, с маскситками, которые уже были где-то на слаживании, на доукомплектовании, и сейчас возвращаются на линию фронта. Вероятнее всего, под Васильевку, где движутся российские войска в сторону Запорожья. Именно там мы их, вероятно, увидим. Это подпитка российского войска.



Россия перебрасывает колонны техники / Getty Images

Среди хороших новостей то, что большое количество побитой российской техники едет из Запорожских направлений – Пологовского и Бердянского. Почти ежедневно видим, что завозят несколько платформ с побитой техникой, с бронетехникой на территорию комбината Ильича. Там они пытаются ее ремонтировать.

Есть и обратные приятные движения. Подходит время замены тех оккупантов, кто побывал в лагерях, на новых. Это означает, что у них закончилось время подготовки и должны быть определенные движения по резервам, пополнения. Следующая неделя покажет из-за перемещения россиян, какое направление у них в приоритете, например, на Запорожье.

Зимой в Донецке ухудшится ситуация с водой

В своем телеграмме вы запостили видео, на котором показана местность в Донецкой области с засохшим зеленым болотом. Оказывается, это Ханжонковское водохранилище, которое превратилось в степи. Как это повлияет на водоснабжение в оккупированный Донецк и Макеевку?

В Донецке и Маковке воды нет и не будет. Водохранилище обмелело. Еще месяц это водохранилище находилось в состоянии критического обмеления, но оно было с водой. Теперь воды нет, там – степь. А после осени будет еще хуже с водой, потому что нет ни одной причины на улучшение. В Донецке не только исчезло Ханжонковское водохранилище, еще и с Кальмиусом большие проблемы.

Эта река разделяет Донецк, она широкая, на ней есть несколько мостов. Кальмиус производит впечатление, что это – могучая река, почти как Днепр. Однако Донецке есть территория, называющаяся "Методром", где Кальмиус сужается и в этом месте он пересох. Это происходит, потому что его разбирают на воду дальше по руслу. Все населенные пункты, что расположены ближе к Мариуполю, хотят также решить вопрос с водой.

А в Мариуполе вообще хотят Павлопольское водохранилище перебросить в Старокрымское, потому что это не водохранилище в чистом виде, а дамба на реке Кальмиус. Кроме того, под несколькими мостами в Донецке, в частности Шевченковским, тоже исчезла вода. Это просто страшно, потому что воды нет и взять ее неоткуда.

Также вышло большое интервью с представителем оккупационной власти, который отвечает за водоснабжение, и он признает, что воды нет. Он приводил цифры по всем водохранилищам, которые питают Донецк, там осталось менее 4% воды. В Макеевском водохранилище осталось менее 7% воды, в Мариупольском – 17%. И они продолжают мелеть. Он также рассказывает о каких-то осадках, подземные реки, но это все для того, чтобы успокоить людей.

Однако главная проблема, что канал Северский Донец не восстанавливаемый. Даже если будут осадки или каким-то странным образом появятся подземные воды, то надо минимум полтора года, чтобы наполнить эти водохранилища без водозабора. Поэтому неизвестно, как россияне будут справляться с этой проблемой, потому что сейчас они ничего не могут сделать и даже не собираются.

Жаль людей, которые будут доведены до бешенства. Думаю, что мы еще увидим настоящие водяные бунты. А также деления на микрорайоны, там где есть хоть какой-то источник воды, и битвы за эти источники. Это возвращение в Средневековье. Ростки этого уже есть в Донецке и в Макеевке, а дальше будет еще хуже.

Через 2 недели наступит критическая ситуация с топливом на ВОТ

На оккупированных территориях кроме водных бунтов, могут быть еще и топливные, ведь там возникают большие проблемы с бензином и дизтопливом. Причина дефицита – удары украинских беспилотников по НПЗ на территории России. Есть ли на мариупольских АЗС в наличии А-95?

Есть команда обеспечивать бензином не только Мариуполь, но и вообще Донецкую область. Как говорят наши источники, поступила команда "тушить воду бензином". То есть Донецкая область не может позволить себе два кризиса одновременно – водный и топливный. Поэтому в Луганске и в Крыму бензина нет, в Мелитополе и Бердянске – больше нет, чем есть, но в Донецкую область принудительно завозят топливо – оно исчезает, а потом появляется.

Однако это не может продолжаться бесконечно. О ценах промолчу. Топливо действительно исчезает. На сегодня на большинстве заправок ввели ограничения – 30 литров на один чек. Это означает, что даже отдельное внимание россиян по поставкам бензина не срабатывает. Они пытаются таким образом решить эту проблему. Посмотрим, удастся ли им это. Однако эти действия максимум на неделю откладывают топливный кризис, который неизбежно наступит в Мариуполе.

Обратите внимание! В самой России также обостряется топливный кризис. Он дошел даже до Москвы. В течение двух месяцев в России закрылось 360 заправок, больше всего – в Южном федеральном округе. Там прекратили торговлю более 220 заправок.

Россиянам помогает продержаться то, что по крайней мере на территории Мариуполя есть большое хранилище нефтепродуктов. Оттуда они возят топливо и в Донецк. Это позволяет Мариуполю держаться отдельно. Россияне понемногу дают доступ к этому нефтехранилищу частным заправкам. Мы достаточно оптимистичны в нашей команде по топливному кризису в Мариуполе, единственное в чем спорим, когда он наступит.

По моему мнению, до критической точки осталось 2 – 2,5 недели. Другие считают – от недели до месяца. Однако то, что она будет, никто не сомневается, поскольку удары по российским НПЗ точно продолжатся. Каждый вечер Украина пытается попасть, поэтому топливный кризис вместе с водным накроют город окончательно.

Водный кризис оккупационные власти Мариуполя отрицают. Так называемый глава оккупационной власти Антон Кольцов заверил, что якобы удалось стабилизировать ситуацию с водой. Однако наши люди на днях сообщили, что воды не хватает. В Ханжонковском и Мариупольском водохранилищах ситуация плюс-минус одинаковая. В месте основного водозабора на очищенных сооружениях уже почти нет воды. Все постепенно мелеет.

Поэтому не понятно, как им удалось стабилизировать ситуацию. Разве что еще больше выключать воду. Люди жалуются, что даже по графику ее не дают. Вероятно, ограничили давление в системе, чтобы даже когда есть вода, ее почти не было. Это единственное решение, благодаря которому они могли стабилизировать уровень воды, потому что осадков нет, рек – нет, водного горизонта – нет. Посмотрим, удастся ли им что-то с тем сделать.

Как и по топливному кризису, относительно воды в Мариуполе мы также достаточно оптимистично настроены. Уверены, что нормального снабжения воды в город не будет, даже при переброске. Это может немножко замедлить обмеление, но это приведет к еще большим негативным последствиям и не только для Мариуполя.

Сегодня была интересная "прямая линия" Кольцова. Самый большой цинизм, который я услышал, – о мариупольцах, которые живут в квартирах, которые должны быть национализированы, что, по его словам, оккупационная власть якобы не выгоняет этих людей из квартир. Мол, когда они ищут квартиры, которые не имеют владельцев, а там уже живут люди, потерявшие жилье, то их не выгоняют, а вызывают полицию и потом обращаются в суд.

Оккупанты продали все зерно, не из чего делать хлеб

Следующая проблема, которая может возникнуть в России, – с хлебом, ведь у них катастрофически упал урожай. Россияне врут, почему это случилось – потому что не собрали его и он сгнил. Сегодня урожайность на уровне 1990-х, фактически ее вообще нет. К тому же оккупационные руководители – Пушилин, Сальдо, Балицкий – выгребли все зерно у людей и продали его.

На территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, вероятно, возникнет проблема с качеством и количеством хлеба, потому что фактически не из чего делать муку. Все идет на продажу.

По Запорожской области, было проведено в течение сентября оценку остатков зерна и все оно оказалось 4 – 5 класса. Согласно нормам, 3 класс зерна – последний, из которого можно делать муку. Из зерна 4 – 5 класса тоже разрешили делать, но из него получается мусор, а не мука, которая не может пойти на экспорт. То есть там нет зерна, которое даже можно использовать для выпекания качественного хлеба, не то что для продажи.

Понятно, они его пустят на производство хлеба. Он будет дорожать, а его качество – падать. Все по-оккупантски. Проблема с урожайностью не только на оккупированных территориях, но и в России.

По Запорожской области, то там были случаи, когда перепахивали поле, но пшеницу не собрали. Потому что из-за отсутствия воды срастания колоса не было. В итоге оккупанты довели житницу в цветущем регионе до такого состояния, что идет катастрофа за катастрофой.

"Может случиться что-то страшное": в Мариуполе набирает обороты медицинский кризис

Кроме коллапса с мукой, а также водного и топливного кризиса во временно оккупированном Мариуполе наблюдается еще и медицинский кризис. Люди стоят в огромных очередях, чтобы попасть в обычные поликлиники. С чем это связано?

Это связано с тем, что в городе не хватает медиков. Россияне привезли 50 новых врачей и очень этим хвастались. Однако все эти врачи только закончили интернатуру. То есть это вчерашние студенты, которые приехали лечить мариупольцев. Однако это лучше, чем вообще отсутствие врачей. Однако главная причина – это водный кризис. Отсутствие воды привело к антисанитарии и к большой вспышке заболеваний.

Врачи с этим не могут справиться, откуда такие большие очереди, в которых должны стоять люди. Сначала люди стоят в очередях, чтобы взять талончик на прием к специалисту. Затем они приходят с талончиками и снова занимают очередь. Однако в этот день они могут не попасть к врачу, поэтому есть норма приема пациентов и врачи не справляются с таким количеством.

Там может случиться что-то страшное, потому что оккупационная власть проговорилась на одном из собраний, что в Донецке были зафиксированы случаи холеры среди детей. Поэтому там бушуют большие скандалы.

Сейчас они пытаются понять, как ставить диагнозы в инфекционных отделениях, потому что основная проблема, с которой обращаются люди, – инфекционные заболевания. А именно – отравления, дизентерия и тому подобное. Понятно, что при отсутствии воды, сложно помыть, в частности, руки и можно подхватить заболевание, которое потом пойдешь лечить в медицинское учреждение. Речь идет о дизентерии, холере, и любом желудочном расстройстве.

Поэтому люди вынуждены занимать очереди с пяти до шести утра для того, чтобы получить талончики. К тому же абсолютное большинство людей, по крайней мере в Мариуполе, это люди пенсионного возраста. И они болеют чаще всех других категорий. Молодежь легче переносит эти заболевания. Учитывая, что в только Мариуполе проживает примерно 60 тысяч пенсионеров, то при таких обстоятельствах в городе коллапс медицинской системы.

