Укр Рус
24 Канал Главные новости Зафиксированы взрывы и масштабные пожары: ВСУ поразили вражеские НПЗ и склады боеприпасов
28 августа, 10:32
2

Зафиксированы взрывы и масштабные пожары: ВСУ поразили вражеские НПЗ и склады боеприпасов

София Рожик
Основные тезисы
  • ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевский НПЗ в Самарской области России.
  • Украинские силы также нанесли удары по складам боеприпасов и логистическим объектам врага в России и на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов России. Под прицелом находились НПЗ и склады боеприпасов.

На местах атак зафиксированы пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также "Хлопок" в России: возле Чукотки взорвался танкер теневого флота

Какие объекты в России атаковали украинские дроны?

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае России. Там вспыхнул масштабный пожар.

Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействовано в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год,
– сообщили в Генштабе.

Также подразделения СБС и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области. Там россияне производят бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители. В общем более 30 видов нефтепродуктов.

"Мощность переработки 7 миллионов тонн нефти в год", – уточнили в Генштабе.

На этом объекте тоже зафиксирован пожар.

Также СБС, ССО и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали склады боеприпасов и ряд логистических объектов врага, которые задействованы в обеспечении российской армии.

Отмечается, что эти объекты расположены в России и на ВОТ Украины.

Россияне всю ночь жаловались на взрывы

  • Минобороны России уверяет, что в ночь на 28 августа якобы было сбито 102 украинских БПЛА, в частности 22 – в акватории Черного моря.
  • Последствия падения сбитых дронов разнообразны: лесные пожары, повреждения крыш жилых зданий, железной дороги. Также вводили ограничения в некоторых аэропортах.
  • Руководитель СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заметил, что этой ночью производство топлива в России сократилось на 4,7%, а в целом за последние две недели – на 21%.