В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов России. Под прицелом находились НПЗ и склады боеприпасов.

На местах атак зафиксированы пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие объекты в России атаковали украинские дроны?

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае России. Там вспыхнул масштабный пожар.

Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействовано в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год,

– сообщили в Генштабе.

Также подразделения СБС и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области. Там россияне производят бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители. В общем более 30 видов нефтепродуктов.

"Мощность переработки 7 миллионов тонн нефти в год", – уточнили в Генштабе.

На этом объекте тоже зафиксирован пожар.

Также СБС, ССО и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали склады боеприпасов и ряд логистических объектов врага, которые задействованы в обеспечении российской армии.

Отмечается, что эти объекты расположены в России и на ВОТ Украины.

Россияне всю ночь жаловались на взрывы