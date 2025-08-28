Зафиксированы взрывы и масштабные пожары: ВСУ поразили вражеские НПЗ и склады боеприпасов
- ВСУ атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевский НПЗ в Самарской области России.
- Украинские силы также нанесли удары по складам боеприпасов и логистическим объектам врага в России и на временно оккупированных территориях Украины.
В ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов России. Под прицелом находились НПЗ и склады боеприпасов.
На местах атак зафиксированы пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие объекты в России атаковали украинские дроны?
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае России. Там вспыхнул масштабный пожар.
Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействовано в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год,
– сообщили в Генштабе.
Также подразделения СБС и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области. Там россияне производят бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители. В общем более 30 видов нефтепродуктов.
"Мощность переработки 7 миллионов тонн нефти в год", – уточнили в Генштабе.
На этом объекте тоже зафиксирован пожар.
Также СБС, ССО и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали склады боеприпасов и ряд логистических объектов врага, которые задействованы в обеспечении российской армии.
Отмечается, что эти объекты расположены в России и на ВОТ Украины.
Россияне всю ночь жаловались на взрывы
- Минобороны России уверяет, что в ночь на 28 августа якобы было сбито 102 украинских БПЛА, в частности 22 – в акватории Черного моря.
- Последствия падения сбитых дронов разнообразны: лесные пожары, повреждения крыш жилых зданий, железной дороги. Также вводили ограничения в некоторых аэропортах.
- Руководитель СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заметил, что этой ночью производство топлива в России сократилось на 4,7%, а в целом за последние две недели – на 21%.