Зафіксовано вибухи та масштабні пожежі: ЗСУ вразили ворожі НПЗ і склади боєприпасів

У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці важливих об'єктів Росії. Під прицілом були НПЗ і склади боєприпасів.

На місцях атак зафіксовані пожежі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї Росії. Там спалахнула масштабна пожежа.

Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об'єм переробки складає 6,25 мільйона тонн нафти на рік,

– повідомили у Генштабі.

Також підрозділи СБС та Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області. Там росіяни виробляють бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники. Загалом понад 30 видів нафтопродуктів.

"Потужність переробки 7 мільйонів тонн нафти на рік", – уточнили у Генштабі.

На цьому об'єкті теж зафіксовано пожежу.