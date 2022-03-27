В захваченных Пологах после пожара в доме нашли тела 7 зарезанных людей

Жуткий инцидент произошел на временно оккупированной территории города Пологи. Во время тушения пожара в одном из домов там нашли тела людей с колото-резаными ранами.

Спасатели прибыли в дом 27 марта, чтобы потушить пожар. Там они обнаружили 7 трупов с признаками насильственной смерти – это были и мужчины, и женщины.

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Что еще рассказали в полиции

У погибших были колото-резанные раны в области грудной клетки и повреждения вследствие термического действия. Правоохранители пытаются установить личности потерпевших и выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Полиция уже начала досудебное расследование. Уголовное производство было открыто по статье об умышленном убийстве.

Зверства оккупантов в Украине

В Киевской области оккупант убил мужа на глазах у ребенка и вместе со своим приспешником неоднократно насиловал его жену.

Россияне в Сумской области расстреляли супругов пенсионеров, которые на велосипедах ехали в больницу. 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранение.

Один из захватчиков признался в телефонном разговоре, что убил 30 украинцев. В ответ собеседник призывает "не жалеть мирных".

Россияне расстреливают людей, желающих уехать в безопасное место: видео

Такое преступление карается тюрьмой на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.