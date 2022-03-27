У захоплених Пологах після пожежі у будинку знайшли тіла 7 зарізаних людей

Моторошний інцидент трапився на тимчасово окупованій території міста Пологи. Під час гасіння пожежі в одному з будинків там знайшли тіла людей з колото-різаними ранами.

Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.

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Що ще розповіли у поліції

У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину. Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.

Звірства окупантів в Україні

У Київській області окупант вбив чоловіка на очах у дитини й разом зі своїм поплічником неодноразово ґвалтував його дружину.

Росіяни на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які на велосипедах їхали в лікарню. 59-річна жінка загинула, її чоловік зазнав поранення.

Один із загарбників зізнався у телефонній розмові, що вбив 30 цивільних українців. У відповідь співрозмовник закликає "не шкодувати мирних".

Росіяни розстрілюють людей, які хочуть виїхати у безпечне місце: відео

Такий злочин карається в'язницею на строк від 10 до 15 років або й довічним позбавленням волі.