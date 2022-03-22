Це трапилось 19 березня, повідомляє Офіс Генпрокурора.
До теми 56 стареньких загинули на місці, – Гайдай про обстріл будинку престарілих у Кремінній
Згідно з даними, військовослужбовці збройних сил Росії з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування доручено проводити відділу поліції № 1Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
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