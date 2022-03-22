Это случилось 19 марта, сообщает офис Генпрокурора.
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Согласно данным, военнослужащие Вооруженных сил России из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование поручено проводить отделу полиции № 1 Ахтырского районного отделения полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.
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