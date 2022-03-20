Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 20 марта. Он отметил, что оккупанты приехали на танке вплотную к дому и открыли огонь.
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"Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять", – написал Гайдай.
Часть похитили
Глава ОВА рассказал, что после обстрела выжили 15 человек. Их рашисты похитили и повезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.
Добраться до места трагедии до сих пор невозможно,
– сказал Гайдай.
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