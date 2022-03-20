Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 20 березня. Він зазначив, що окупанти приїхали на танку впритул до будинку та відкрили вогонь.

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"Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти", – написав Гайдай.

Частину викрали

Голова ОВА розповів, що після обстрілу вижили 15 людей. Їх рашисти викрали й повезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Дістатися до місця трагедії досі неможливо,

– сказав Гайдай.

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