На Закарпатье водитель под наркотиками слетел в кювет: погибла 17-летняя девушка
Источник:полиция Закарпатья
В селе Косино на Закарпатье водитель под действием наркотиков совершил смертельную аварию. Погибла 17-летняя девушка, еще одна несовершеннолетняя пассажирка – в больнице.
Трагический инцидент произошел в ночь на 18 октября. Водителя уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее На Закарпатье легковушка протаранила школьный автобус
Кто находился в машине на момент ДТП
По предварительной информации, 29-летний местный житель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль Volkswagen Golf съехал в кювет. На момент аварии в машине кроме водителя находились 3 пассажира.
- 17-летняя девушка из села Пузняковцы получила травмы, несовместимые с жизнью.
- 16-летнюю девушку пришлось госпитализировать.
- Водитель и 18-летний житель Косина от медицинской помощи отказались.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 октября / Фото Нацполиции
Водитель сел за руль под наркотиками
Правоохранители установили, что водитель авто находился в состоянии наркотического опьянения. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.Обратите внимание! Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.
Другое смертельное ДТП на Закарпатье
- Накануне Украину всколыхнула другая трагическая весть. В ночь на 15 октября в селе Большие Лучки столкнулись легковушка и эвакуатор.
- Погибли патрульный, военный и двое молодых девушек в возрасте 17 и 18 лет. По факту ДТП открыли уголовное производство.