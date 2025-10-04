Могут возобновить казни: после убийства украинской беженки в США подписали "Закон Ирины"
- Губернатор Северной Каролины подписал "Закон Ирины", который усиливает контроль за преступниками, выходящими под залог.
- Законопроект вызвал дебаты из-за поправки республиканцев, якобы предусматривающей возобновление казней в штате.
В пятницу, 3 октября, губернатор американского штата Северная Каролина Джош Стайн подписал так называемый "Закон Ирины". Он предусматривает предусматривает более жесткие меры в отношении лиц, совершивших насильственные преступления.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и ABC11. Речь идет об усилении контроля за преступниками, выходящими под залог, а также запрет безналичного залога для некоторых насильственных преступлений и большинства рецидивистов.
Что предусматривает "Закон Ирины"?
Сначала законопроект №307 имел двухпартийную поддержку, но вызвал бурные дебаты по поводу поправки республиканцев. Она могла бы позволить Северной Каролине восстановить казни, в частности методы, отличные от смертельной инъекции.
Губернатор-демократ подписал "Закон Ирины", однако раскритиковал ряд его положений. Во-первых, внимание якобы больше сосредоточено на возможности подсудимого внести залог, а не на угрозе, которую он представляет. Во-вторых, добавленная в последний момент поправка якобы имеет целью ввести казнь через расстрелы.
Мы можем и должны делать больше для безопасности людей,
– сказал Джош Стайн.
Он также отметил "недостаток амбиций и видения" в документе. Чиновник призвал принять его "всеобъемлющий пакет мер по общественной безопасности", предусматривающий:
- увеличение количества полиции на улицах;
- меры по предотвращению насилия, такие как предотвращение вступления детей в банды;
- попытки предотвратить доступ к оружию склонных к насилию или психически больных лиц – путем проверки биографических данных.
Что известно об убийстве украинки Заруцкой в США?
- Напомним, вечером 22 августа в городе Шарлотт штата Северная Каролина жестоко убили 23-летнюю беженку-украинку Ирину Заруцкую, которая приехала в США по программе U4U в 2022 году.
- Преступление зафиксировали камеры наблюдения, видео попало в сеть.
- Полиция задержала подозреваемого – 34-летнего Декарлоса Брауна, который ранее неоднократно имел проблемы с законом.
- Дональд Трамп пообещал разобраться в деле и назвал нападавшего "психически неуравновешенным сумасшедшим".
- Девушку похоронили в США по желанию родителей.