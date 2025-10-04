У п'ятницю, 3 жовтня, губернатор американського штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав так званий "Закон Ірини". Він передбачає передбачає жорсткіші заходи щодо осіб, які вчинили насильницькі злочини.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News та ABC11. Йдеться про посилення контролю за злочинцями, що виходять під заставу, а також заборону безготівкової застави для деяких насильницьких злочинів і більшості рецидивістів.

Дивіться також Вбивство українки у США: все про злочин, який поставив на вуха американську владу та суспільство

Що передбачає "Закон Ірини"?

Спершу законопроєкт №307 мав двопартійну підтримку, але викликав бурхливі дебати щодо поправки республіканців. Вона могла б дозволити Північній Кароліні відновити страти, зокрема методи, відмінні від смертельної ін'єкції.

Губернатор-демократ підписав "Закон Ірини", однак розкритикував низку його положень. По-перше, увага нібито більше зосереджена на можливості підсудного внести заставу, а не на загрозі, яку він становить. По-друге, додана в останній момент поправка буцімто має на меті запровадити страту через розстріли.

Ми можемо та повинні робити більше для гарантування безпеки людей,

– сказав Джош Стайн.

Цікаво! Детальніше про вбивство українки в США читайте в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу "Чому вбивство Ірини Заруцької стало головною темою в США і як його використовує Трамп".

Він також наголосив на "бракові амбіцій і бачення" в документі. Посадовець закликав ухвалити його "всеосяжний пакет заходів з громадської безпеки", що передбачає:

збільшення кількості поліції на вулицях;

заходи щодо запобігання насильству, такі як запобігання вступу дітей до банд;

намагання запобігти доступу до зброї схильних до насильства або психічно хворих осіб – шляхом перевірки біографічних даних.

Що відомо про вбивство українки Заруцької у США?