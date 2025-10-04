Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News та ABC11. Йдеться про посилення контролю за злочинцями, що виходять під заставу, а також заборону безготівкової застави для деяких насильницьких злочинів і більшості рецидивістів.

Що передбачає "Закон Ірини"?

Спершу законопроєкт №307 мав двопартійну підтримку, але викликав бурхливі дебати щодо поправки республіканців. Вона могла б дозволити Північній Кароліні відновити страти, зокрема методи, відмінні від смертельної ін'єкції.

Губернатор-демократ підписав "Закон Ірини", однак розкритикував низку його положень. По-перше, увага нібито більше зосереджена на можливості підсудного внести заставу, а не на загрозі, яку він становить. По-друге, додана в останній момент поправка буцімто має на меті запровадити страту через розстріли.

Ми можемо та повинні робити більше для гарантування безпеки людей,

– сказав Джош Стайн.

Він також наголосив на "бракові амбіцій і бачення" в документі. Посадовець закликав ухвалити його "всеосяжний пакет заходів з громадської безпеки", що передбачає:

збільшення кількості поліції на вулицях;

заходи щодо запобігання насильству, такі як запобігання вступу дітей до банд;

намагання запобігти доступу до зброї схильних до насильства або психічно хворих осіб – шляхом перевірки біографічних даних.

