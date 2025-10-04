Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и ABC11. Речь идет об усилении контроля за преступниками, выходящими под залог, а также запрет безналичного залога для некоторых насильственных преступлений и большинства рецидивистов.

Что предусматривает "Закон Ирины"?

Сначала законопроект №307 имел двухпартийную поддержку, но вызвал бурные дебаты по поводу поправки республиканцев. Она могла бы позволить Северной Каролине восстановить казни, в частности методы, отличные от смертельной инъекции.

Губернатор-демократ подписал "Закон Ирины", однако раскритиковал ряд его положений. Во-первых, внимание якобы больше сосредоточено на возможности подсудимого внести залог, а не на угрозе, которую он представляет. Во-вторых, добавленная в последний момент поправка якобы имеет целью ввести казнь через расстрелы.

Мы можем и должны делать больше для безопасности людей,

– сказал Джош Стайн.

Он также отметил "недостаток амбиций и видения" в документе. Чиновник призвал принять его "всеобъемлющий пакет мер по общественной безопасности", предусматривающий:

увеличение количества полиции на улицах;

меры по предотвращению насилия, такие как предотвращение вступления детей в банды;

попытки предотвратить доступ к оружию склонных к насилию или психически больных лиц – путем проверки биографических данных.

