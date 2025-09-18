В Верховной Раде рассматривают два законопроекта, которые несколько меняют ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ). Впрочем, тут есть свои нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко. Люди уже возмущались, что депутаты усиливают уголовную ответственность за СЗЧ, которая составит 5-10 лишения свободы. Но, по словам Костенко, ситуация другая.

К теме "Защитите права военных": в Киеве митингуют против ужесточения наказания за СЗЧ

Что изменится с СЗЧ?

Как отметил Костенко, сейчас нет никакой криминализации СЗЧ. Норму о 5-10 лет за самовольное оставление части вообще никто раньше не убирал. Она продолжала действовать. А новые законопроекты призваны решить другую проблему.

Ранее приняли механизм, по которому военный мог вернуться в подразделение, если это был первый случай СЗЧ. Верховная Рада несколько раз продлевала срок, по которому люди возвращались в войска – и с них снимали уголовную ответственность. Это продолжалось до 30 августа.

Затем Генштаб предложил другое решение. Многие люди приходили, отмечались; с них снимали уголовную ответственность. Потом они снова исчезали. Сейчас предлагают другой подход. Человек возвращается, служит 3 месяца – и с него снимают уголовную ответственность,

– сказал Костенко.

По его словам, норма о 5-10 лет за самовольное оставление части прописана в Уголовном кодексе Украины. Ее никто не менял. И была она там еще задолго до войны.

Ситуация с СЗЧ: кратко