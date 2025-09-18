У Верховній Раді розглядають два законопроєкти, які дещо змінюють відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ). Утім, тут є свої нюанси.

Про це 24 Каналу розповів секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко. Люди вже обурювалися, що депутати посилюють кримінальну відповідальність за СЗЧ, яка становитиме 5-10 позбавлення волі. Але, за словами Костенка, ситуація інша.

Що зміниться із СЗЧ?

Як наголосив Костенко, зараз немає ніякої криміналізації СЗЧ. Норму про 5-10 років за самовільне залишення частини взагалі ніхто раніше не прибирав. Вона продовжувала діяти. А нові законопроєкти покликані вирішити іншу проблему.

Раніше ухвалили механізм, за яким військовий міг повернутися до підрозділу, якщо це був перший випадок СЗЧ. Верховна Рада кілька разів продовжувала термін, за яким люди поверталися до війська – і з них знімали кримінальну відповідальність. Це тривало до 30 серпня.

Потім Генштаб запропонував інше рішення. Багато людей приходили, відмічалися; з них знімали кримінальну відповідальність. Потім вони знову зникали. Зараз пропонують інший підхід. Людина повертається, служить 3 місяці – і з неї знімають кримінальну відповідальність,

– сказав Костенко.

За його словами, норма про 5-10 років за самовільне залишення частини прописана в Кримінальному кодексі Україні. Її ніхто не змінював. І була вона там ще задовго до війни.

Ситуація із СЗЧ: коротко