Закончилось травмами головы и лица: в Бердянске девушки устроили жестокую драку

В Бердянске, что на Запорожье девушки устроили драку. В результате одна пострадавшая оказалась в больнице с травмами головы и лица.

В Бердянский районный отдел полиции 13 февраля, примерно 18:00 поступило сообщение о том, что во дворе общежития на проспекте Западном происходит драка между девушками

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Девушки устроили жестокую драку

На место инцидента немедленно выехал ближайший наряд отдела полиции.

Правоохранители быстро установили всех участников и очевидцев происшествия. Удалось выяснить, что между девушками 2005 и 2008 годов рождения внезапно возник конфликт. Впоследствии он перерос в драку.

В результате 13-летняя девушка получила травмы лица и головы. Ее госпитализировали в местную больницу.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье о легких телесных повреждениях. Продолжаются следственные действия.

Другой случай избиения школьниц в Запорожье: коротко

Ранее на спортивной площадке одной из школ Запорожья четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет избили троих девушек-подростков. Видео с избиением увидели полицейские в одном из запорожских телеграм-каналов. Девушки требовали у пострадавших перевести деньги на банковскую карту.

Одну из пострадавших прооперировали. Медики проводили хирургическое вмешательство, потому что у девушки был сломан нос. Впоследствии должны были сделать еще одну операцию.

Троим из четырех школьниц, которые устроили драку на территории школы, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Кроме того, двум девушкам объявили о подозрении в вымогательстве.

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