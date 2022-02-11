Всех пострадавших отвезли в больницу. Среди них были двое несовершеннолетних.

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Машины столкнулись лоб в лоб

Авария произошла в 6:40 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская вблизи села Великие Грибовичи. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Audi A4, 24-летний житель города Белз, выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с микроавтобусом Opel Vivaro, за рулем которого находился 49-летний житель одного из сел Львовского района. В результате ДТП трое его пассажирок в возрасте 16, 17 и 40 лет травмировались и попали в больницу.



Водитель Audi выехал на встречную полосу / Фото полиции Львовщины

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Полиция проводит расследование

На месте аварии сейчас работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители планируют открыть уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.



Пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины

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