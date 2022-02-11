В лобовій ДТП біля Львова травмувалися дівчата-підлітки: фото з місця ДТП

Усіх постраждалих відвезли до лікарні. Серед них були двоє неповнолітніх.

До теми Авто злетіло в кювет: на Львівщині трагічно загинув 21-річний водій

Автівки зіткнулися лоб у лоб

Аварія сталася о 6:40 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Великі Грибовичі. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Audi A4, 24-річний житель міста Белз, виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіштовхнувся з мікроавтобусом Opel Vivaro, за кермом якого перебував 49-річний житель одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП троє його пасажирок віком 16, 17 та 40 років травмувалися і потрапили до лікарні.



Водій Audi виїхав на зустрічну смугу / Фото поліції Львівщини

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Поліція проводить розслідування

На місці аварії наразі працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Вони намагаються встановити всі обставини події.

Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.



Постраждали 3 людини / Фото поліції Львівщини

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