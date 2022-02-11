Вилетів у кювет: на Львівщині трагічно загинув 21-річний водій

На місці ДТП працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.

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"ВАЗ" вилетів у кювет

Моторошна ДТП трапилася приблизно о 22:20 на трасі Львів – Пустомити – Меденичі. 21-річний житель Щирця за кермом "ВАЗ-21083" не впорався із керуванням.

Автівка виїхала за межі дороги та злетіла у кювет. Внаслідок ДТП водій отримав важкі травми та загинув на місці події.



Водій не впорався з керуванням / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці розслідують обставини аварії

У поліції Львівщини розповіли, що слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.

Зауважте! У Червонограді 7 лютого трапилася подібна аварія – "ВАЗ 2104" з'їхав з мосту в річку. На жаль, 35-річний водій загинув.



Чоловік загинув на місці аварії / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини

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