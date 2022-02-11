Збив 2 черниць у центрі Львова і втік: водієві маршрутки скоро оберуть покарання

Маршрутка протягнула загиблої 7 кілометрів – до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона. Саме там водія затримали правоохоронці.
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Маршрутка збила 2 монахинь
Моторошна ДТП сталася приблизно о 6:00 20 листопада 2021 року на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. 47-річний водій приміської маршрутки №138 збив двох монахинь, які йшли пішохідним переходом.
Після цього він поїхав з місця аварії. Внаслідок ДТП 67-річна жінка травмувалася. Лікарі відвезли її до лікарні. Своєю чергою, тіло 48-річної черниці виявили на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Правоохоронці одразу ж затримали водія.
Чоловік перебував у СІЗО / Фото поліції Львівщини
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Скоро суд обере водієві покарання
Слідчі повідомили водієві про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере підозрюваному покарання.
Монахині переходили дорогу пішохідним переходом / Фото поліції Львівщини
Коротко про смертельну аварію на проспекті Свободи
- На проспекті Свободи о 6:00 водій приміської маршрутки №138 повернув з вулиці Дорошенка та збив 2 черниць, які йшли на ранкову месу пішохідним переходом. Постраждалі переходили дорогу на "зелене" світло.
- На відео моменту ДТП видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.
- Черниця Ольга Дуплєца загинула. Її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягнула його мало не через усе місто.
- Інша монахиня вижила, однак сильно травмувалась. Лікарі діагностували у неї вивих плеча та забій головного мозку.
- За словами водія, він не зрозумів, що збив черниць. Чоловік думав, що під кузовом був "якийсь мішок". Проте під час судового засідання він повністю визнав свою провину.
- Водій 2 місяці перебував під вартою без можливості внесення застави. Потім йому призначили домашній арешт.