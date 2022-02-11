Збив 2 черниць у центрі Львова і втік: водієві маршрутки скоро оберуть покарання

Маршрутка протягнула загиблої 7 кілометрів – до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона. Саме там водія затримали правоохоронці.

До теми Збив 2 монахинь у центрі Львова: водія маршрутки відпустили під домашній арешт

Маршрутка збила 2 монахинь

Моторошна ДТП сталася приблизно о 6:00 20 листопада 2021 року на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. 47-річний водій приміської маршрутки №138 збив двох монахинь, які йшли пішохідним переходом.

Після цього він поїхав з місця аварії. Внаслідок ДТП 67-річна жінка травмувалася. Лікарі відвезли її до лікарні. Своєю чергою, тіло 48-річної черниці виявили на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Правоохоронці одразу ж затримали водія.



Чоловік перебував у СІЗО / Фото поліції Львівщини

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Скоро суд обере водієві покарання

Слідчі повідомили водієві про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере підозрюваному покарання.



Монахині переходили дорогу пішохідним переходом / Фото поліції Львівщини

Коротко про смертельну аварію на проспекті Свободи