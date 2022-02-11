Маршрутка протянула погибшую 7 километров – до конечной остановки на улице Джорджа Вашингтона. Именно там водителя задержали правоохранители.

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Маршрутка сбила 2 монахинь

Жуткое ДТП произошло примерно в 6:00 20 ноября 2021 года на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. 47-летний водитель пригородной маршрутки №138 сбил двух монахинь, которые шли по пешеходному переходу.

После этого он уехал с места аварии. В результате ДТП 67-летняя женщина травмировалась. Врачи отвезли ее в больницу. В свою очередь, тело 48-летней монахини обнаружили на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Правоохранители сразу же задержали водителя.

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Мужчина находился в СИЗО / Фото полиции Львовщины

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Скоро суд выберет водителю наказание

Следователи сообщили водителю о подозрении в "нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Правоохранители уже закончили проведение досудебного расследования. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который и выберет подозреваемому наказание.

Збив 2 черниць у центрі Львова і втік: водієві маршрутки скоро оберуть покарання
Монахини переходили дорогу по пешеходному переходу / Фото полиции Львовщины

Коротко о смертельной аварии на проспекте Свободы

  • На проспекте Свободы в 6:00 водитель пригородной маршрутки №138 повернул с улицы Дорошенко и сбил 2 монахинь, которые шли на утреннюю мессу по пешеходному переходу. Пострадавшие переходили дорогу на "зеленый" свет.
  • На видео момента ДТП видно, что мужчина на несколько секунд остановился, а затем уехал прочь.
  • Монахиня Ольга Дуплеца погибла. Ее тело зацепилось за кузов. Маршрутка протянула его чуть ли не через весь город.
  • Другая монахиня выжила, однако сильно травмировалась. Врачи диагностировали у нее вывих плеча и ушиб головного мозга.
  • По словам водителя, он не понял, что сбил монахинь. Мужчина думал, что под кузовом был "какой-то мешок". Однако во время судебного заседания он полностью признал свою вину.
  • Водитель 2 месяца находился под стражей без возможности внесения залога. Затем ему назначили домашний арест.