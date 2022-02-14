Завершилося травмами голови й обличчя: у Бердянську дівчата влаштували жорстоку бійку

У Бердянську, що на Запоріжжі, дівчата влаштували бійку. У результаті одна постраждала опинилася в лікарні з травмами голови та обличчя.

До Бердянського районного відділу поліції 13 лютого, приблизно 18:00 надійшло повідомлення про те, що у дворі гуртожитку на проспекті Західному відбувається бійка між дівчатами.

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Дівчата влаштували жорстоку бійку

На місце інциденту негайно виїхав найближчий наряд поліції. Правоохоронці швидко встановили всіх учасників та очевидців події. Вдалося з'ясувати, що між дівчатами 2005 та 2008 років народження раптово виник конфлікт. Згодом він переріс у бійку.

У результаті 13-річна дівчина отримала травми обличчя та голови. Її госпіталізували у місцеву лікарню.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про легкі тілесні ушкодження. Тривають слідчі дії.

Інший випадок побиття школярок у Запоріжжі: коротко

Раніше на спортивному майданчику однієї зі шкіл Запоріжжя чотири дівчини віком від 15 до 16 років побили трьох дівчат-підлітків. Відео з побиттям побачили поліцейські в одному із запорізьких телеграм-каналів. Дівчата вимагали у постраждалих переказати гроші на банківську картку.

Одну з постраждалих прооперували. Медики проводили хірургічне втручання, бо у дівчини був зламаний ніс. Згодом мали зробити ще одну операцію.

Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Крім того, двом дівчатам оголосили про підозру у вимаганні.

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