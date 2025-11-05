Укр Рус
5 ноября, 13:30
Должники не смогут продать авто и недвижимость: Рада поддержала законопроект

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Верховная Рада Украины поддержала законопроект 14005, который упрощает взыскание долгов через цифровизацию исполнительного производства.
  • Законопроект запрещает должникам продавать имущество до погашения долга и предусматривает автоматизацию системы исполнительного производства для быстрой обработки данных о должниках.

Отныне в Украине взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество должника. Верховная Рада во вторник, 4 ноября, приняла за основу законопроект 14005, который упрощает исполнительное производство через цифровизацию.

За принятие закона за основу с доработкой положений проголосовали 236 народных депутатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Что изменит новый законопроект?

Законопроект имеет целью запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга. Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество. Таким образом, должник не сможет его продать или переписать на другого человека, пока не рассчитается.

В связи с этим в Украине расширят возможности автоматизированной системы исполнительного производства, в частности для интеграции с некоторыми структурами (государственные органы, банки, финансовые учреждения и небанковские поставщики платежных услуг), внедрят взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами и установят, что при обращении лица по отчуждению или залога имущества должника наличие его данных в Едином реестре будет основанием для отказа в таких действиях (кроме случаев, предусмотренных законом).

Законопроект предусматривает, что если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащих взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности. Таким образом, данные о должнике будут исключены из Единого реестра должников.

Долги украинцев: коротко о главном

  • В первом полугодии 2025 года украинцы оформили 4,39 миллиона микрокредитов на сумму 26,44 миллиарда гривен, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Общий долг украинцев перед микрофинансовыми организациями на начало июля 2025 года достиг 24,29 миллиарда гривен, несмотря на уменьшение количества компаний, предоставляющих микрокредиты.

  • Кроме этого, по состоянию на II квартал 2025 года общие долги за коммуналку украинцев достигли 106,6 миллиарда гривен. Наибольшие долги зафиксированы за теплоснабжение и горячую воду (35,2 миллиарда гривен), газоснабжения (32,3 миллиарда гривен) и электроэнергию (17,1 миллиарда гривен).

  • Пенсионные карты могут быть заблокированы из-за долгов за коммунальные услуги, даже во время военного положения. Пенсионеры могут разблокировать счета, предоставив подтверждение из банка и Пенсионного фонда или урегулировав задолженность.