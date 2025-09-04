Сколько микрокредитов оформили украинцы?

За первые шесть месяцев 2025 года украинцы оформили 4,39 миллиона договоров микрокредитования. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

В среднем ежемесячно граждане берут около 730 тысяч микрозаймов. Общая сумма кредитов, что оформили украинцы с начала года составила 26,44 миллиарда гривен – также на 8% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале было заключено 2,18 миллиона договоров. Их количество почти не изменилось по сравнению с первым кварталом, однако средний размер займа вырос на 9% и составил 6 029 гривен.

Сколько денег задолжали украинцы по микрокредитам?

Как отмечается, в первом квартале 2025 года задолженность по микрокредитам достигло 3,38 миллиарда гривен, тогда как во втором квартале увеличение составило лишь 0,94 миллиарда гривен.

Важно! Общий долг украинцев перед микрофинансовыми организациями на начало июля достиг 24,29 миллиарда гривен.

Несмотря на рост спроса на микрокредитование, количество компаний, предоставляющих такие услуги, продолжает снижаться. На начало июля 2025 года в Украине действовали 303 лицензированные финансовые учреждения – на четверть меньше, чем год назад.

Интересно! С начала полномасштабной войны количество МФО сократилось в Украине более чем вдвое.

Что нужно знать о кредитах в Украине?