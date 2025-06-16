Долги россиян продолжают активно расти
Об этом свидетельствуют данные центрального банка России, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Это указывает на ухудшение качества кредитов, особенно в потребительском секторе. Именно там количество просроченных долгов быстро растет.
Дело в том, что российские банки вынуждены увеличивать резервы для покрытия проблемных кредитов. Только за первый квартал 2025 года они потратили 215 миллиардов рублей (2,7 миллиарда долларов) на эти цели или почти 2 миллиарда рублей (25 миллионов долларов) ежедневно.
Это показывает, что россиянам все труднее справляться с долгами, набранными во время кредитного бума 2023 – начала 2024 годов,
– говорится в заметке.
Кроме того, уменьшается количество новых кредитов. В объеме потребительских кредитов за квартал наблюдается снижение на 1,4%.
Прибыль банков также снизилась почти на треть – до 0,7 триллиона рублей (8,75 миллиарда долларов). Это следствие роста расходов на резервы и снижение доходов, что в свою очередь указывает на нарастание финансовых рисков.
Рост расходов на привлечение средств заставляет банки повышать ставки по депозитам, что может привести к дальнейшему снижению доходности,
– пишут в ЦПД.
Важно! Экономическая ситуация в России значительно усложняется, о чем свидетельствуют ухудшение качества кредитов, сокращение новых кредитов и снижение доходов банков.