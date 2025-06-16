Борги росіян продовжують активно зростати

Про це свідчать дані центрального банку Росії, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Це вказує на погіршення якості кредитів, особливо у споживчому секторі. Саме там кількість прострочених боргів швидко зростає.

Річ у тім, що російські банки змушені збільшувати резерви для покриття проблемних кредитів. Тільки за перший квартал 2025 року вони витратили 215 мільярдів рублів (2,7 мільярда доларів) на ці цілі або майже 2 мільярди рублів (25 мільйонів доларів) щодня.

Це показує, що росіянам дедалі важче справлятися з боргами, набраними під час кредитного буму 2023 – початку 2024 років,

– йдеться у дописі.

Крім того, зменшується кількість нових кредитів. В обсязі споживчих кредитів за квартал спостерігається зниження на 1,4%.

Прибуток банків також знизився майже на третину – до 0,7 трильйона рублів (8,75 мільярда доларів). Це наслідок зростання витрат на резерви та зниження доходів, що своєю чергою вказує на наростання фінансових ризиків.

Зростання витрат на залучення коштів змушує банки підвищувати ставки за депозитами, що може призвести до подальшого зниження прибутковості,

– пишуть у ЦПД.

Важливо! Економічна ситуація в Росії значно ускладнюється, про що свідчать погіршення якості кредитів, скорочення нових кредитів та зниження прибутків банків.