Як ростуть борги жителів Росії

Обсяг і частка проблемних кредитів в Росії зростають. За I квартал вони збільшилися майже на 200 мільярдів рублів, тобто приблизно на 2 мільярди рублів на день, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зростання простроченої заборгованості спостерігається по іпотеці, споживчим та автокредитам.

Найгірша ситуація – з незабезпеченими споживчими кредитами. Ці проблемні кредити зросли за 3 місяці на 139 мільярдів рублів – до 10,5%.

На 14 мільярдів рублів зросли борги росіян в автокредитуванні – з 79 до 93 мільярдів рублів, а їхня частка за три місяці збільшилася до 3,6%.

Частка проблемних іпотечних кредитів, за оцінками Центробанку, досягла 0,9 - приблизно 40 мільярдів рублів.

Важливо! На тлі високої заборгованості центробанк Росії тепер обмежує банкам можливість кредитувати людей з великими боргами. Багато боржників не можуть рефінансуватися, інші ж уникають кредитів через високі ставки.

Які наслідки високої заборгованості росіян

Через великі борги населення погіршилася якість кредитного портфеля банків. У підсумки банки змушені створювати більше резервів.

За даними центробанку Росії, за 3 місяці 2025 року вартість ризику в роздрібному сегменті зросла з 2,1% до 3,6%.

Цей показник суттєво вище середньоісторичного рівня, який становить близько 2%.

Варто знати! Центробанк Росії вніс боргове навантаження населення до списку основних фінансових вразливостей економіки, яких усього нараховується лише шість.