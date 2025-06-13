Как растут долги жителей России

Объем и доля проблемных кредитов в России растут. За I квартал они увеличились почти на 200 миллиардов рублей, то есть примерно на 2 миллиарда рублей в день, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также В России растут цены на бензин: как это повлияет на экономику

Рост просроченной задолженности наблюдается по ипотеке, потребительским и автокредитам.

Хуже всего ситуация – с необеспеченными потребительскими кредитами. Эти проблемные кредиты выросли за 3 месяца на 139 миллиардов рублей – до 10,5%.

На 14 миллиардов рублей выросли долги россиян в автокредитовании – с 79 до 93 миллиардов рублей, а их доля за три месяца увеличилась до 3,6%.

Доля проблемных ипотечных кредитов, по оценкам Центробанка, достигла 0,9 - примерно 40 миллиардов рублей.

Важно! На фоне высокой задолженности центробанк России теперь ограничивает банкам возможность кредитовать людей с большими долгами. Многие должники не могут рефинансироваться, другие же избегают кредитов из-за высоких ставок.

Каковы последствия высокой задолженности россиян

Из-за больших долгов населения ухудшилось качество кредитного портфеля банков. В итоге банки вынуждены создавать больше резервов.

По данным центробанка России, за 3 месяца 2025 года стоимость риска в розничном сегменте выросла с 2,1% до 3,6%.

Этот показатель существенно выше среднеисторического уровня, который составляет около 2%.

Стоит знать! Центробанк России внес долговую нагрузку населения в список основных финансовых уязвимостей экономики, которых всего насчитывается всего шесть.