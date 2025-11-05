За принятие закона за основу с доработкой положений проголосовали 236 народных депутатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
Что изменит новый законопроект?
Законопроект имеет целью запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга. Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество. Таким образом, должник не сможет его продать или переписать на другого человека, пока не рассчитается.
В связи с этим в Украине расширят возможности автоматизированной системы исполнительного производства, в частности для интеграции с некоторыми структурами (государственные органы, банки, финансовые учреждения и небанковские поставщики платежных услуг), внедрят взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами и установят, что при обращении лица по отчуждению или залога имущества должника наличие его данных в Едином реестре будет основанием для отказа в таких действиях (кроме случаев, предусмотренных законом).
Законопроект предусматривает, что если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащих взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности. Таким образом, данные о должнике будут исключены из Единого реестра должников.
Долги украинцев: коротко о главном
В первом полугодии 2025 года украинцы оформили 4,39 миллиона микрокредитов на сумму 26,44 миллиарда гривен, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Общий долг украинцев перед микрофинансовыми организациями на начало июля 2025 года достиг 24,29 миллиарда гривен, несмотря на уменьшение количества компаний, предоставляющих микрокредиты.
Кроме этого, по состоянию на II квартал 2025 года общие долги за коммуналку украинцев достигли 106,6 миллиарда гривен. Наибольшие долги зафиксированы за теплоснабжение и горячую воду (35,2 миллиарда гривен), газоснабжения (32,3 миллиарда гривен) и электроэнергию (17,1 миллиарда гривен).
Пенсионные карты могут быть заблокированы из-за долгов за коммунальные услуги, даже во время военного положения. Пенсионеры могут разблокировать счета, предоставив подтверждение из банка и Пенсионного фонда или урегулировав задолженность.