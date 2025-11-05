За принятие закона за основу с доработкой положений проголосовали 236 народных депутатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Смотрите также В Украине резко увеличилось количество банкротов: три новых дела ежедневно

Что изменит новый законопроект?

Законопроект имеет целью запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга. Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество. Таким образом, должник не сможет его продать или переписать на другого человека, пока не рассчитается.

В связи с этим в Украине расширят возможности автоматизированной системы исполнительного производства, в частности для интеграции с некоторыми структурами (государственные органы, банки, финансовые учреждения и небанковские поставщики платежных услуг), внедрят взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами и установят, что при обращении лица по отчуждению или залога имущества должника наличие его данных в Едином реестре будет основанием для отказа в таких действиях (кроме случаев, предусмотренных законом).

Законопроект предусматривает, что если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащих взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности. Таким образом, данные о должнике будут исключены из Единого реестра должников.

Долги украинцев: коротко о главном