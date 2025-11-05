За прийняття закону за основу з доопрацюванням положень проголосували 236 народних депутатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Що змінить новий законопроєкт?

Законопроєкт має на меті заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до погашення боргу. Передбачається, що стягувач боргу зможе швидше отримати інформацію та накласти арешт на майно. Таким чином, боржник не зможе його продати або переписати на іншу людину, поки не розрахується.

У зв'язку з цим в Україні розширять можливості автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема для інтеграції з деякими структурами (державні органи, банки, фінансові установи та небанківські надавачі платіжних послуг), впровадять взаємодію Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами та встановлять, що під час звернення особи щодо відчуження або застави майна боржника наявність його даних у Єдиному реєстрі буде підставою для відмови у таких діях (крім випадків, передбачених законом).

Законопроєкт передбачає, що якщо на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця надійдуть кошти, які підлягають стягненню, система автоматично сформує повідомлення про погашення заборгованості. Таким чином, дані про боржника буде виключено з Єдиного реєстру боржників.

Борги українців: коротко про головне