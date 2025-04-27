За що можуть заблокувати пенсійну картку

Рахунки українців, зокрема картки, на які надходять пенсії, субсидії та інші соціальні виплати, можуть бути заблоковані через борги за комунальні послуги, передає 24 Канал із посиланням на "Telegraf".

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Виконавча служба має право накладати арешт на рахунки боржників, у тому числі на ті, на які надходить пенсія. Закон не забороняє таких дій, навіть під час воєнного стану.

Важливо! Юристи радять не ігнорувати сповіщення від виконавчої служби та оперативно реагувати, щоб уникнути фінансових труднощів.

Як пенсіонеру розблокувати рахунки

Є кілька варіантів, як пенсіонер може розблокувати свій рахунок, зокрема:

Розблокування через підтвердження призначення картки. Пенсіонер може отримати довідки з банку та Пенсійного фонду, що підтверджують використання рахунку виключно для пенсії. З цими документами потрібно звернутися до виконавця з заявою про зняття арешту.

Пенсіонер може отримати довідки з банку та Пенсійного фонду, що підтверджують використання рахунку виключно для пенсії. З цими документами потрібно звернутися до виконавця з заявою про зняття арешту. Врегулювання заборгованості. Пенсіонер може звернутися до постачальників комунальних послуг для реструктуризації або погашення боргу. Після цього можна подати заяву до Пенсійного фонду для оформлення субсидії, якщо виникли фінансові труднощі.

Важливо! Блокування рахунку не призводить до автоматичного списання пенсії. Кошти зберігаються, але доступ до них обмежений до розвʼязання питання.