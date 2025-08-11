Скільки неплатоспроможних громадян?

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Верховного суду, передає 24 Канал. За останні 5 років в Україні офіційно визнали себе неплатоспроможними понад 2 948 людей.

Рекорд був зафіксований у 2024 році – 926 справ, однак темпи 2025-го можуть зрівнятися з минулорічними. У середньому суди щодня реєструють по три нові заяви.

Чи є гендерний розрив?

Цього року серед заявників 52% становлять чоловіки, 48% – жінки. Гендерний розрив невеликий і зберігається майже щороку.

Найбільше справ про банкрутство подали у Києві (128), Київській області (83) та Львові (73).

Варто знати! Фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок наголосив, що ця процедура – не спосіб легко позбутися боргів, а складний юридичний процес із довготривалими наслідками для фінансової репутації. За його словами, механізм поступово стає більш прогнозованим, та потребує доопрацювання, зокрема щодо податкових аспектів та взаємодії з виконавчими провадженнями.