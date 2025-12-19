Не хотим стать мишенью, – советник экс-премьера Бельгии объяснил блокировку использования активов РФ

Бельгия поддерживает Украину, но блокирует конфискованные российские активы из-за юридических рисков. Несмотря на серьезные разногласия, есть надежда найти компромиссное решение, как это уже было с предыдущими пакетами санкций.

Бывший спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс объяснил 24 Каналу, что Бельгия не хочет стать единственной мишенью российских атак в судах.

Найдут ли компромисс по российским активам?

"Бельгия стоит бок о бок с Украиной и будет продолжать финансовую и военную поддержку, что на прошлой неделе подтвердил премьер-министр в парламенте при полной поддержке правительства", – объяснил Лейтс.

Обратите внимание! Центробанк России намерен подать иски к европейским банкам в российских судах из-за замороженных активов.

Когда речь идет о замороженных российских активах, это скорее юридический вопрос. Изъятие таких активов в банке Euroclear в Брюсселе рассматривается как конфискация и, соответственно, должно проходить судебную проверку.

"Конфискация должна быть юридически обоснованной, чтобы Бельгия не несла всю ответственность сама. Мы требуем, чтобы все 27 стран ЕС финансово поддержали Бельгию в случае судебных исков от России, и эта позиция имеет широкую поддержку", – подчеркнул Лейтс.

Бельгия боится стать мишенью для России, поэтому осторожна с решением о замороженных активах.

Ситуация серьезная, но это не первый случай больших разногласий в Европейском Совете, когда одна – две страны стоят на своем. Мы уже приняли 19 пакетов санкций, поэтому уверен, что и на этот раз найдут компромиссное решение,

– заявил Лейтс.

Что еще известно о замороженных российских активах?