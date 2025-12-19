Не хочемо стати мішенню, – радник експрем'єра Бельгії пояснив блокування використання активів РФ

Бельгія підтримує Україну, але блокує конфісковані російські активи через юридичні ризики. Попри серйозні розбіжності, є надія знайти компромісне рішення, як це вже було з попередніми пакетами санкцій.

Колишній речник президента Європейської Ради, радник експрем'єр-міністра Бельгії, волонтер організації FinEst Volunteers в Україні Баренд Лейтс пояснив 24 Каналу, що Бельгія не хоче стати єдиною мішенню російських атак у судах.

Чи знайдуть компроміс щодо російських активів?

"Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною та продовжуватиме фінансову та військову підтримку, що минулого тижня підтвердив прем'єр-міністр у парламенті за повної підтримки уряду", – пояснив Лейтс.

Зверніть увагу! Центробанк Росії має намір подати позови до європейських банків у російських судах через заморожені активи.

Коли йдеться про заморожені російські активи, це радше юридичне питання. Вилучення таких активів у банку Euroclear у Брюсселі розглядається як конфіскація і, відповідно, має проходити судову перевірку.

"Конфіскація має бути юридично обґрунтованою, щоб Бельгія не несла всю відповідальність сама. Ми вимагаємо, аби всі 27 країн ЄС фінансово підтримали Бельгію у разі судових позовів від Росії, і ця позиція має широку підтримку", – наголосив Лейтс.

Бельгія боїться стати мішенню для Росії, тому обережна з рішенням щодо заморожених активів.

Ситуація серйозна, але це не перший випадок великих розбіжностей у Європейській Раді, коли одна – дві країни стоять на своєму. Ми вже ухвалили 19 пакетів санкцій, тому впевнений, що й цього разу знайдуть компромісне рішення,

– заявив Лейтс.

Що ще відомо про заморожені російські активи?