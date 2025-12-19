Що сказав Путін про конфіскацію російських активів в Європі?

Під час прямої лінії та підсумків року Володимир Путін назвав спроби вилучити активи Росії у Європі пограбування, передає 24 Канал. За його словами, крадіжка – це таємне викрадання майна, а у Росії це хочуть зробити відкрито.

Президент Росії додає, що рішення про конфіскацію російських активів стане просто ударом по іміджу, а загалом підривом довіри в Єврозоні, бо чимало країн зберігає свої золотовалютні резерви.

Хоч би що вони не вкрали, колись це доведеться віддавати,
– резюмував Путін.

  • Річ у тім, що нещодавно ЄС погодив для України кредит на суму 90 мільярдів євро на 2 наступні роки. Три країни не братимуть участі в цьому фінансуванні – це Угорщина, Словаччина та Чехія.
  • Наразі така позика є безповоротною, а повертати її доведеться тоді, коли Росія компенсує всі збитки, що завдала внаслідок вторгнення. Україна використає всі кошти на оборону та держбюджет.
  • Загалом Україна намагається отримати "репараційний кредит" коштом заморожених російських активів – їхня сума сягає до 210 мільярдів доларів в західних країнах.

Як Росія планує судитися з Європою через заморожені активи?

Крім того, Володимир Путін почав погрожувати ЄС щодо рішення про конфіскацію й додав, що країни ризикують зіштовхнутися із серйозними проблемами у разі вилучення заморожених активів.

Відтак у такому випадку Росія захищатиметься в судах та юрисдикціях, які не залежатимуть від політичних рішень.

Наслідки можуть бути тяжкими для грабіжників. Вони планують надати кредит під заставу наших активів. А це наслідки для бюджету кожної країни, це збільшує бюджетний борг,
– сказав президент Росії.

Путін навів приклад, де нібито у Франції держборг складає 120%, а у Росії – 17%.

Чому держборг Росії менший порівняно з європейськими країнами: Росія дотримується жорсткої бюджетної дисципліни та обмежує дефіцит бюджету. Крім того, в Росії більшість держборгу – це внутрішні запозичення в рублях, а у більш розвинених країнах, як-от США, Японія тощо – це зовнішні запозичення у валюті, що і робить обсяг номінального боргу більшим у відсотках.

Які наслідки для України через відсутність заморожених російських активів?

  • Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо Європейський Союз не погодиться використати заморожені активи Росії для фінансової підтримки України, це послабить позицію держави й стимулюватиме Путіна продовжувати війну.

  • Станом на 18 грудня, лідери Європейського Союзу попередньо домовилися про створення репараційного кредиту для України на 2026 – 2027 роки, який має базуватися на використанні заблокованих російських активів для фінансування. Однак активи Росії залишатимуться заблокованими до виконання умов для зняття обмежень.

  • США також мають власні плани на використання російських активів. Їхня сторона наполягає на альтернативних підходах до розпорядження цими коштами.