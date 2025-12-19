Що сказав Путін про конфіскацію російських активів в Європі?

Під час прямої лінії та підсумків року Володимир Путін назвав спроби вилучити активи Росії у Європі пограбування, передає 24 Канал. За його словами, крадіжка – це таємне викрадання майна, а у Росії це хочуть зробити відкрито.

Президент Росії додає, що рішення про конфіскацію російських активів стане просто ударом по іміджу, а загалом підривом довіри в Єврозоні, бо чимало країн зберігає свої золотовалютні резерви.

Хоч би що вони не вкрали, колись це доведеться віддавати,

– резюмував Путін.

Річ у тім, що нещодавно ЄС погодив для України кредит на суму 90 мільярдів євро на 2 наступні роки. Три країни не братимуть участі в цьому фінансуванні – це Угорщина, Словаччина та Чехія.

Наразі така позика є безповоротною, а повертати її доведеться тоді, коли Росія компенсує всі збитки, що завдала внаслідок вторгнення. Україна використає всі кошти на оборону та держбюджет.

Загалом Україна намагається отримати "репараційний кредит" коштом заморожених російських активів – їхня сума сягає до 210 мільярдів доларів в західних країнах.

Як Росія планує судитися з Європою через заморожені активи?

Крім того, Володимир Путін почав погрожувати ЄС щодо рішення про конфіскацію й додав, що країни ризикують зіштовхнутися із серйозними проблемами у разі вилучення заморожених активів.

Відтак у такому випадку Росія захищатиметься в судах та юрисдикціях, які не залежатимуть від політичних рішень.

Наслідки можуть бути тяжкими для грабіжників. Вони планують надати кредит під заставу наших активів. А це наслідки для бюджету кожної країни, це збільшує бюджетний борг,

– сказав президент Росії.

Путін навів приклад, де нібито у Франції держборг складає 120%, а у Росії – 17%.

Чому держборг Росії менший порівняно з європейськими країнами: Росія дотримується жорсткої бюджетної дисципліни та обмежує дефіцит бюджету. Крім того, в Росії більшість держборгу – це внутрішні запозичення в рублях, а у більш розвинених країнах, як-от США, Японія тощо – це зовнішні запозичення у валюті, що і робить обсяг номінального боргу більшим у відсотках.

Які наслідки для України через відсутність заморожених російських активів?