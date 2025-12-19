Что сказал Путин о конфискации российских активов в Европе?

Во время прямой линии и итогов года Владимир Путин назвал попытки изъять активы России в Европе ограблением, передает 24 Канал. По его словам, кража – это тайное похищение имущества, а в России это хотят сделать открыто.

Президент России добавляет, что решение о конфискации российских активов станет просто ударом по имиджу, а в целом подрывом доверия в Еврозоне, потому что многие страны сохраняет свои золотовалютные резервы.

Что бы они ни украли, когда-то это придется отдавать,

– резюмировал Путин.

Дело в том, что недавно ЕС согласовал для Украины кредит на сумму 90 миллиардов евро на 2 последующих года. Три страны не будут участвовать в этом финансировании – это Венгрия, Словакия и Чехия.

Сейчас такой заем является безвозвратным, а возвращать его придется тогда, когда Россия компенсирует все убытки, что нанесла в результате вторжения. Украина использует все средства на оборону и госбюджет.

В общем Украина пытается получить "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов – их сумма достигает 210 миллиардов долларов в западных странах.

Как Россия планирует судиться с Европой из-за замороженных активов?

Кроме того, Владимир Путин начал угрожать ЕС относительно решения о конфискации и добавил, что страны рискуют столкнуться с серьезными проблемами в случае изъятия замороженных активов.

Поэтому в таком случае Россия будет защищаться в судах и юрисдикциях, которые не будут зависеть от политических решений.

Последствия могут быть тяжелыми для грабителей. Они планируют предоставить кредит под залог наших активов. А это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг,

– сказал президент России.

Путин привел пример, где якобы во Франции госдолг составляет 120%, а в России – 17%.

Почему госдолг России меньше по сравнению с европейскими странами: Россия придерживается жесткой бюджетной дисциплины и ограничивает дефицит бюджета. Кроме того, в России большинство госдолга – это внутренние заимствования в рублях, а в более развитых странах, например США, Япония и т.д. – это внешние заимствования в валюте, что и делает объем номинального долга больше в процентах.

Какие последствия для Украины из-за отсутствия замороженных российских активов?