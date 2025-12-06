Не только Россия, – политолог сказал, кто запугивает Бельгию по замороженным активам РФ

Бельгия отказывается передавать замороженные российские активы Украине не столько из-за страха перед Россией, сколько опасаясь, что Трамп и Путин договорятся разделить эти деньги, а потом США выставят счет Бельгии за "их" средства.

Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что Путин перешел к прямым угрозам о возможной войне, что свидетельствует о серьезности намерений Кремля использовать эти деньги против самой Европы.

Смотрите также: Коррупционный скандал в ЕС: экс-глава европейской дипломатии подала в отставку

Что на самом деле сдерживает ЕС от использования активов России?

Бельгия не хочет брать на себя юридическую ответственность за использование замороженных российских активов, ведь речь идет о сумме, соизмеримой с ее годовым бюджетом – и непонятно, кто будет выплачивать компенсации, если Россия когда-то подаст иск.

Это побуждает Брюссель быть осторожным. В то же время другие европейские страны не спешат разделить эту ответственность и выработать общий механизм.

"ЕС четко понимает, что война не завершится в этом или следующем году, а на поддержку Украины и закупку оружия нужно находить деньги на годы вперед. Замороженные российские активы – один из ключевых вариантов", – объяснил Олещук.

Однако каждый раз вопрос упирается в "железобетонные" юридические и политические барьеры. Теоретически их можно обойти, но на практике Евросоюз до сих пор не смог согласовать инструмент, который бы снял риски с отдельных государств.

В Бельгии поняли, что эти замороженные российские активы могут стать предметом торга между США и Россией. И что, в конце концов, американцы могут выставить претензии уже не россиянам, а европейцам.

Именно поэтому они не хотят вмешиваться, чтобы потом не оказаться между двух огней – российского шантажа и возможных американских претензий.

Путин перешел к открытым угрозам Европе. Когда они говорят, что не хотят воевать, это означает, что они как раз готовятся воевать. Пока они думают о возврате денег, Россия думает о том, как на них нападать и, возможно, использовать те же деньги для этого. Все упирается исключительно в наличие или отсутствие политической воли,

– сказал Олещук.

Что еще известно о позиции Европы относительно гарантий США?