Где будет до +16, и каких заморозков ждать в Украине: синоптик дал прогноз на выходные

На выходных 14 – 15 марта погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в основном ожидаются сухие условия, будет малооблачно. В дневное время будет умеренно тепло, однако в ночные часы возможны незначительные заморозки.

Также предупреждают о сильном ветре в западных областях, а также в Приазовье и Крыму. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой на выходных будет погода?

Суббота, 14 марта

В западных областях будет сухо, днем местами возможны шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит -2...+3 градусов, днем синоптик предусматривает +11...+16 градусов.

В северных областях погода будет малооблачной, днем возможен ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, в дневные часы прогнозируют +9...+14 градусов.

В центральных областях также будет сухо и малооблачно, сильного ветра не ожидается. Температура воздуха в течение ночи будет в диапазоне -2...+3 градусов, а днем столбики термометров покажут +9...+14 градусов.

В южных областях и Крыму также будет сухо, в Приазовье и Крыму днем местами возможны шквалы. В ночное время температура воздуха составит -2...+3 градусов, в течение дня +8...+13 градусов.

В восточных областях также погода будет сопровождаться отсутствием осадков. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, но уже в течение дня она повысится до +9...+14 градусов.

Воскресенье, 15 марта

В западных регионах сохранится погода без осадков, возможен умеренный ветер, скоростью до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов, в течение дня ожидается +10...+15 градусов.

В северных регионах также будет преобладать сухая и малооблачная погода. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, днем синоптик прогнозирует повышение до +8...+13 градусов.

В центральных регионах в основном будет малооблачная погода, без осадков, но возможен умеренный ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -2...+3 градусов, днем предусматривают +9...+14 градусов.

В южных регионах и в Крыму погода останется такой же, в Крыму и Приазовье снова возможны шквалы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, днем ожидается +8...+13 градусов.

В восточных регионах сохранится погода без осадков, но тоже возможен умеренный ветер, скоростью до 12 метров в секунду. В течение ночи температура воздуха составит -3...+2 градусов, днем будет +8...+13 градусов.

