Заморозки в сентябре: синоптик рассказала, насколько это типично и где может выпасть снег
Нередко в сентябре в Украине фиксируют первые заморозки. Синоптик рассказала, изменится ли что-то в этом году.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Будут ли заморозки в сентябре?
Да, кое-где в сентябре в Украине абсолютный минимум составлял даже 8 градусов мороза.
В ответ на вопрос, как часто бывают заморозки в этот период и возможны ли они в этом году, Вера Балабух ответила:
Заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Поэтому и в этом году заморозки вероятны.
Заметим, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в третьей декаде сентября придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.
Чего ждать от погоды в сентябре?
Вера Балабух говорит, что в целом месяц ожидается теплым, со средней месячной температурой на 1 градус выше нормы.
Жара до +38 градусов уже маловероятна. Хотя начало сентября все еще будет достаточно жарким.
Вера Балабух заметила, что типичной чертой осени являются длительные затяжные дожди. Впрочем, сказать, какими они будут осенью этого года, или в сентябре, – с такой заблаговременностью невозможно.
Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра, рассказал, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Уже со второй половины месяца ожидается постепенное снижение температуры.