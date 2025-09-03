Нередко в сентябре в Украине фиксируют первые заморозки. Синоптик рассказала, изменится ли что-то в этом году.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Будут ли заморозки в сентябре?

Да, кое-где в сентябре в Украине абсолютный минимум составлял даже 8 градусов мороза.

В ответ на вопрос, как часто бывают заморозки в этот период и возможны ли они в этом году, Вера Балабух ответила:

Заморозки в сентябре довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны. На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Поэтому и в этом году заморозки вероятны.

Заметим, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в третьей декаде сентября придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

Чего ждать от погоды в сентябре?