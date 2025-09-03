Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Будет ли жара в сентябре?
Так, ранее в сентябре фиксировали сильную жару даже до +38 градусов. В ответ на вопрос, возможна ли в этом году такая погода, Вера Балабух ответила:
Такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким
По словам синоптика, в целом сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на один градус выше нормы.
Относительно заморозков в сентябре, то, как отметила Вера Балабух, это довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны.
Климатическая характеристика сентября
- По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура сентября составляет обычно составляет +13...+17, в южной части местами +18...+20, а в горных районах – +9...+15.
- Абсолютный максимум температуры в Украине в сентябре достигал +38,8, в горных районах (кроме Черновицкой области) было до +36.
- У сентябре 2025 года средняя месячная температура предполагается +13...+18, в Карпатах +11...+12, что близко к норме.